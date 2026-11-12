Malatya'da helikopter kazası dronla görüntülendi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköyü mevkiinde saat 18.45 civarında bir helikopterin düştüğü bildirildi. Olayda 4 askerin şehit olduğu öğrenildi.

kaza yeri ve müdahale:

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 acil sağlık ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgedeki ilk müdahaleler sırasında çıkan küçük çaplı yangın ekipler tarafından söndürüldü ve kurtarma çalışmaları koordine edildi.

inceleme ve görüntüleme:

Olay yerine emniyet ve askeri yetkililer intikal ederek incelemelerde bulunuyor. Helikopterin düştüğü alan, ekiplerin çalışmaları sürerken dron ile görüntülendi; çekimler, kaza mahallinin genel durumu ve müdahale sürecine dair görsel kayıt sağladı.

Soruşturma ve incelemeler devam ederken, bölgedeki ekiplerin çalışmalarına ilişkin yetkililerden gelecek resmi açıklamalar bekleniyor.

Malatya’da helikopterin düştüğü alan böyle görüntülendi