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Malatya'da S-70 helikopterinin düşüş anı ve alev topuna dönüşü kamerada

Malatya Yeşilyurt'ta S-70 tipi askeri helikopterin düştüğü ve alev aldığı anların görüntüleri yayımlandı; enkaz parçaları yakınlardaki evi isabet etti.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 21:56

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Malatya'da S-70 helikopterinin düşüş anı ve alev topuna dönüşü kamerada

Olayın görüntüleri:

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kaza kırıma uğrayan S-70 tipi askeri helikopterin düştüğü ve hemen ardından alev topuna döndüğü anların görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlarda helikopterin düşüş sonrası hızla alev alması ve parçalara ayrılması net şekilde görülüyor.

Görüntüde öne çıkanlar:

Görüntülerde, helikopterin yere çarpmasının ardından oluşan yangının kısa sürede büyüdüğü ve enkaz parçalarının çevreye saçıldığı gözlemleniyor. Olayda 4 askerin şehit olduğu bildirildi; görüntüler kazanın şiddetini ve anî tahribini açıkça ortaya koyuyor.

Civardaki etkiler ve tanıklıklar:

Helikopter parçalarının isabet ettiği bir evde bulunan karı koca büyük panik yaşadı. Komşular ve görgü tanıkları, görüntülerin olayın ani gelişimini ve çevrede yarattığı korkuyu belgelediğini belirtiyor. Görüntüler, kazanın ardından sahada yaşanan paniği ve hasarı gözler önüne seriyor.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda verilen bilgiler korunurken, paylaşılan görüntüler kazanın boyutunu ve bölgedeki etkilerini kamuoyuna yansıtıyor.

KAZA KIRIMA UĞRAYAN HELİKOPTERİN ALEV TOPUNA DÖNDÜĞÜ AN ORTAYA ÇIKTI

KAZA KIRIMA UĞRAYAN HELİKOPTERİN ALEV TOPUNA DÖNDÜĞÜ AN ORTAYA ÇIKTI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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