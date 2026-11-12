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Tek başına yaşayan adamın evi elektrik battaniyesi nedeniyle küle döndü

Edremit'te yalnız yaşayan 60 yaşındaki E.T.'nin bakkalda olduğu sırada elektrik battaniyesinden çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 21:41

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tek başına yaşayan adamın evi elektrik battaniyesi nedeniyle küle döndü

Tek başına yaşayan adamın evi elektrik battaniyesi nedeniyle küle döndü

Balıkesir'in Edremit ilçesi Dereli Mahallesi'nde tek başına yaşayan 60 yaşındaki E.T.'nin evi, kendisinin bakkala gittiği sırada çıkan yangında tamamen kullanılamaz hale geldi.

olay anı ve ilk müdahale:

Edinilen bilgiye göre, E.T. bakkala gittiği esnada ikametten dumanlar yükselmeye başladı. Mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı 2 ekip yangına müdahale ederken, Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

hasar ve soruşturma:

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın bitişikteki komşu evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. E.T. bakkaldan döndüğünde evini küle dönmüş halde buldu.

Yangının elektrik battaniyesinden kaynaklandığı değerlendirildi. Evin tamamı yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Ekiplerin bölgede yürüttüğü soğutma çalışmaları ve olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİNDE TEK BAŞINA YAŞAYAN 60 YAŞINDAKİ BİR VATANDAŞIN EVİNDE ELEKTRİK...

BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİNDE TEK BAŞINA YAŞAYAN 60 YAŞINDAKİ BİR VATANDAŞIN EVİNDE ELEKTRİK BATTANİYESİNDEN KAYNAKLANDIĞI DEĞERLENDİRİLEN BİR YANGIN ÇIKTI. YANGIN ANI AMATÖR KAMERAYA YANSIDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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