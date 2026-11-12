muhtarın müdahalesiyle felçli vatandaşı dumandan kurtardı

yangının çıkışı ve ilk müdahale:

Bolu Dodurga Mahallesi Dağıstanlı Sokak'ta tek katlı bir evde sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Evde bulunan ve felçli olduğu öğrenilen Y.S., çıkan duman nedeniyle risk altındaydı.

Sokaktan geçen mahalle muhtarı Sabri Şenel, evden yükselen duman ve alevleri fark ederek hemen harekete geçti. Kapıyı kırıp içeri giren muhtar, dumandan etkilenen Y.S.'yi güçlükle dışarı çıkardı ve hemen yardım çağırdı.

ekiplerin müdahalesi ve yaralının durumu:

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangın söndürüldü. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Y.S., daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yangının çıkış nedeni olarak sobanın devrilmesi gösterilirken, ev yangında kullanılamaz hale geldi. Olayın ardından yetkililer tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı.

Olay, mahalle dayanışmasının ve zamanında müdahalenin önemini bir kez daha gösterdi. Muhtarın hızlı davranışı, can kaybının önlenmesinde belirleyici oldu.

İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE SAĞLIK, POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ. İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE YANGIN KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ.