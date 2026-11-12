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Malatya'da helikopter kazasında 4 şehit: isimleri Milli Savunma Bakanlığı açıkladı

MSB, Malatya'da 12 Kasım 2026'deki helikopter kazasında şehit düşen Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen ile üç askerin kimliklerini açıkladı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 23:32

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EDİTÖR: Serkan Varol

Malatya'da helikopter kazasında 4 şehit: isimleri Milli Savunma Bakanlığı açıkladı

Kaza ve bakanlık duyurusu:

Milli Savunma Bakanlığı, Malatya'da meydana gelen askeri helikopter kazasında şehit olan askerlerin kimliklerini açıkladı. Bakanlık açıklamasında kazanın ardından yürütülen işlemler ve tespit edilen kimlik bilgilerine yer verildi.

şehit askerlerin isimleri:

Açıklamaya göre kazada şehit olanlar Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Uçak Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Uçak Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder olarak belirtildi.

bakanın başsağlığı mesajı:

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başsağlığı mesajında, kahraman silah arkadaşlarının 12 Kasım 2026 tarihinde şehit olduğunu vurgulayarak, kahraman şehitlere ve ailelerine hitaben şu ifadeleri kullandı: Kahraman silah arkadaşlarımız, 12 Kasım 2026 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Millî Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı resmi açıklama, şehitlerin kimliklerinin doğrulanması ve ailelere bildirilmesinin ardından kamuoyuna duyuruldu.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI TARAFINDAN, MALATYA&#039;DA MEYDANA GELEN KAZADA, KR.PLT.BNB. ERDEM ÇİMEN...

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI TARAFINDAN, MALATYA'DA MEYDANA GELEN KAZADA, KR.PLT.BNB. ERDEM ÇİMEN, KR.PLT.BNB. ORHUN PINAR, UÇ.HLKP.TEKNS.ASB. KD.ÜÇVŞ. HÜSEYİN ZEHİR VE UÇ.HLKP.TEKNS.ASB. KD.ÇVŞ. SERKAN ÖNDER'İN ŞEHİT OLDUĞUNU AÇIKLADI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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