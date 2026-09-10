Malatya'da konteynerde kılıçla polise saldıran sanığa 18 yıl 11 ay 15 gün hapis

Malatya'da konteynerde kılıçla saldırı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, 14 Şubat 2025 akşamı meydana gelen olayda, hırsızlık suçundan aranan İ.K. polis ekiplerinin yakalama çalışması sırasında konteynerde bulunan kılıçla saldırdı. Olayın ardından ağır yaralanan bir polis memuru tedaviye alındı, şüpheli ise etkisiz hale getirildi.

olayın ayrıntıları:

İddiaya göre Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arama kararı bulunan İ.K.'yi yakalamak için MALET-2 Konteyner Kent'e gitti. Polis ekiplerine direnen ve hakarette bulunan İ.K., konteynerdeki kılıçla müdahale edenlere saldırdı. Saldırı sırasında polis memuru E.D., başı, kolu ve sırtına aldığı darbeler sonucu ağır yaralandı. Olay yerindeki polislerden birinin attığı ateş sonucu İ.K. bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

mahkeme kararı:

Tedavisinin ardından tutuklanan İ.K. hakkında Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Adli Tıp Kurumu raporunda sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi. Mahkeme heyeti, İ.K.'yi kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 14 yıl, yasa dışı bıçak bulundurmaktan 6 ay, hakaret suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün ve görevli memura direnme ve mukavemette bulunma suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Toplam ceza 18 yıl 11 ay 15 gün olarak açıklandı ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

OLAY YERİ (ARŞİV)