Malatya’da servis denetimlerinde güvenlik odağıyla 2 bin 48 yaptırım

Malatya'da okul servisleri ve okul çevresi denetimleri tamamlandı

Malatya'da güvenli okul ortamının sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalarda, 1 Ocak-15 Ekim 2026 tarihleri arasında toplam 12 bin 202 okul servisi kontrol edildi. Denetimler sonucu kurallara uymadığı tespit edilen 2 bin 48 servis hakkında cezai işlem uygulandı.

denetim kapsamı ve bulgular:

Aynı dönemde kurum ve alan bazlı kontroller de geniş kapsamlı gerçekleştirildi. Resmi verilere göre okul ve yurtlarda 7 bin 848, okul çevresindeki iş yerlerinde 13 bin 438 kontrol yapıldı. Park, bahçe ve metruk binalarda ise toplam 41 bin 158 denetim kaydedildi. Ayrıca sahada toplam 23 bin 692 araç kontrolü yapıldı.

organizasyon ve alınan önlemler:

Toplantılar Vali Seddar Yavuz başkanlığında yürütüldü; toplantılarda öğrenci devamsızlıkları, dijital riskler, şiddet, bağımlılık, ihmal ve istismarla mücadele ile okul kantinleri ve öğrenci servislerinin denetimi ele alındı. Güvenlik görevleri kapsamında 255 emniyet personeli, 104 jandarma personeli ve 417 okul bahçe görevlisi görev yaptı. Kentteki 644 resmi okulun 628'inde kamera sistemi bulunduğu bildirildi.

Yetkililer, kaydedilen verilerin denetimlerin kapsamlı şekilde uygulandığını gösterdiğini belirtiyor; önleyici tedbirler ve takip mekanizmalarının devam edeceği ifade edildi.

MALATYA’DA OKUL SERVİSLERİNE 2 BİN 48 CEZAİ İŞLEM