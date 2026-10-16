Dolar 49,5216 +0,11%
Euro 55,7529 +0,40%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.688,01 +0,73%
EUR/USD 1,1252 +0,28%
Brent Petrol 105,68 -0,23%
--°

Malatya’da servis denetimlerinde güvenlik odağıyla 2 bin 48 yaptırım

1 Ocak-15 Ekim 2026'da Malatya'da 12 bin 202 okul servisi denetlendi; kurallara uymayan 2 bin 48 araca ceza verildi, okullar geniş çapta kontrol edildi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 17:42

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Malatya’da servis denetimlerinde güvenlik odağıyla 2 bin 48 yaptırım

Malatya'da okul servisleri ve okul çevresi denetimleri tamamlandı

Malatya'da güvenli okul ortamının sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalarda, 1 Ocak-15 Ekim 2026 tarihleri arasında toplam 12 bin 202 okul servisi kontrol edildi. Denetimler sonucu kurallara uymadığı tespit edilen 2 bin 48 servis hakkında cezai işlem uygulandı.

denetim kapsamı ve bulgular:

Aynı dönemde kurum ve alan bazlı kontroller de geniş kapsamlı gerçekleştirildi. Resmi verilere göre okul ve yurtlarda 7 bin 848, okul çevresindeki iş yerlerinde 13 bin 438 kontrol yapıldı. Park, bahçe ve metruk binalarda ise toplam 41 bin 158 denetim kaydedildi. Ayrıca sahada toplam 23 bin 692 araç kontrolü yapıldı.

organizasyon ve alınan önlemler:

Toplantılar Vali Seddar Yavuz başkanlığında yürütüldü; toplantılarda öğrenci devamsızlıkları, dijital riskler, şiddet, bağımlılık, ihmal ve istismarla mücadele ile okul kantinleri ve öğrenci servislerinin denetimi ele alındı. Güvenlik görevleri kapsamında 255 emniyet personeli, 104 jandarma personeli ve 417 okul bahçe görevlisi görev yaptı. Kentteki 644 resmi okulun 628'inde kamera sistemi bulunduğu bildirildi.

Yetkililer, kaydedilen verilerin denetimlerin kapsamlı şekilde uygulandığını gösterdiğini belirtiyor; önleyici tedbirler ve takip mekanizmalarının devam edeceği ifade edildi.

MALATYA’DA OKUL SERVİSLERİNE 2 BİN 48 CEZAİ İŞLEM

MALATYA’DA OKUL SERVİSLERİNE 2 BİN 48 CEZAİ İŞLEM

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Zile-Turhal kara yolunda kafa kafaya çarpışma: 5 kişi yaralandı
images

Alaca'da yağışta kayan otomobil devrildi: 2 yaralı
images

Şanlıurfa’da kayıp iddiası: 63 yaşındaki adamın maskeli kişilerce kaçırıldığı ön...
images

İznik'te trafik denetimlerini haberleştiren WhatsApp ağına operasyon: 8 gözaltı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karasu'da sel evleri yıktı, eşyalar molozların altında kaldı

Ak parti ve Karabük TSO el ele: yeni yönetime hayırlı olsun ziyareti ve kalkınma gündemi

Zile-Turhal kara yolunda kafa kafaya çarpışma: 5 kişi yaralandı

Karadeniz bereketi Hopa meydanında balık ekmek şölenine dönüştü

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Fenerbahçe rize deplasmanından 3-0 galip döndü: Asensio, İrfan Can ve Oğuz öne çıktı