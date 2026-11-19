operasyonun ayrıntıları:

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik fizikî ve teknik takip sonucu operasyon düzenledi. Çalışma kapsamında dört ikamet, iki araç ve dört şahsın üzerinde arama yapıldı.

ele geçirilen maddeler ve miktarlar:

Aramalarda 2 bin 800 sentetik ecza hapı, 25 gram A-M sentetik kannabinoid hammaddesi ile 1 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

adli işlem ve sonuç:

Operasyonda yakalanan dört şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ELE GEÇİRİLENLER