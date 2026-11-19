Fındık bahçesinde ölü bulunan 74 yaşındaki adam için inceleme sürüyor

Giresun’un Güce ilçesine bağlı Yukarıboynuyoğun köyünde yaşayan Kerem Özdemir (74), sabah saatlerinde evinden çıkarak fındık bahçesine gitti.

Yakınları uzun süre kendisinden haber alamayınca endişelenip arama başlattı. Yapılan aramalar sonucunda Özdemir, bahçede hareketsiz halde bulundu.

sağlık ve kolluk ekiplerinin müdahalesi:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine intikal etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kerem Özdemir’in hayatını kaybettiği tespit edildi.

otoropsi ve soruşturmanın seyri:

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Özdemir’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Giresun Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı ve çalışmaların sürdüğü bildirildi.

KEREM ÖZDEMİR (74) HAYATINI KAYBETTİ.