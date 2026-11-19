Serik'te turfanda çilek hasadı:

Antalya'nın Serik ilçesinde sezonun ilk turfanda çileklerin hasadı başladı. Serik'teki üretim alanlarında 20 Eylül'de dikilen fideler, yaklaşık 55-60 günlük bakım sürecinin ardından ilk meyvelerini verdi ve ürünler alıcılarla buluştu. Erken hasat olması nedeniyle kilogram fiyatları şu an 500-600 lira bandında seyrediyor.

hasat ve satış biçimleri:

Turfanda olmanın etkisiyle çilekler piyasaya girdiğinde fiyatlar yüksek oluyor; bu durum tüketicinin alım gücünü zorluyor. Üreticiler, yüksek fiyatlar nedeniyle ürünlerin büyük bölümünün pastanelere sevk edildiğini belirtirken, semt pazarlarında kilogram bazında satış yerine alım gücüne göre 200, 250 ve 300 gramlık küçük paketlerle 'tadımlık' satışların yapıldığını aktarıyor. Önümüzdeki dönemde hasadın artması ve arzın yükselmesiyle fiyatların gerilemesi ve tüketici talebinin artması bekleniyor.

üreticilerin değerlendirmesi:

22 yıllık çiftçilik deneyimi olan ve son 6 yıldır çilek üretimi yapan Ramazan Kurulmaz, yaklaşık 12 dönüm arazisinden bu sezon 14-15 ton civarında ürün beklediğini söyledi. Kurulmaz, çileğin diğer sebzelere göre zahmetli olduğunu ancak getirisi olan bir ürün olduğunu, işçilik maliyetlerinin yüksek olduğunu ve emeğin karşılığının alınmasının önemli olduğunu belirtti. Fidanların 20 Eylül'de dikildiğini, Eylül-ekim-kasım sürecinin ardından 55-60 günde ilk hasatların görüldüğünü ifade etti.

Kurulmaz iklim koşullarının üretime etkisine de değinerek poyrazlı havaların çürüme riskini azalttığını ve verimi artırdığını, çok yağışlı dönemlerde ise pas ve çürüme sorunlarının ortaya çıktığını söyledi. Genel olarak şu anki hava koşullarının elverişli olduğunu ve rekoltenin hava şartlarına bağlı olmakla birlikte umut verici göründüğünü belirtti.

RAMAZAN KURULMAZ