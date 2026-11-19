kaza Fevzi Çakmak Mahallesi yakınında gerçekleşti

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Fevzi Çakmak Mahallesi Berdan ırmağı Demirköprü yakınında park etmek isteyen bir tırın kanala devrildiği bildirildi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 33 ABZ 952 plakalı tır, park manevrası sırasında kontrolden çıkarak kanala devrildi.

sürücünün durumu

Kazada yaralanma olmadığı, sürücünün kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak kurtulduğu belirtildi. Olayın maddi hasarla atlatıldığı ve sağlık açısından ciddi bir olumsuzluk yaşanmadığı aktarıldı.

polis ve güvenlik incelemesi

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı ve kazayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, kaza nedeninin belirlenmesi için görgü tanıklarının ifadelerine ve olay yerindeki bulgulara göre çalışma yürüttüğünü bildirdi.

MERSİN’İN TARSUS İLÇESİNDE TIR KANALA DÜŞTÜ, SÜRÜCÜ KENDİ İMKANLARIYLA KURTULDU.