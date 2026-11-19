Olay ve soruşturma:

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, 100. Yıl Mahallesi’nde bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan kedi önce bir özel veteriner kliniğine götürüldü. Yapılan ilk muayenede kedinin bir gözünü kaybettiği tespit edildi. Veteriner hekimin hazırladığı sevk evrakı ile hayvan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Sokak Hayvanları Tedavi Merkezine nakledildi.

Olayın ardından Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kediyi yaraladığı tespit edilen şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı ve hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kedinin sağlık durumu:

Merkezde görevli veteriner hekimler tarafından acil ameliyata alınan kedinin kafasında da travma saptandı. Yapılan operasyonun ardından, kedinin genel sağlık durumunun yakından izlenmesi amacıyla yoğun bakıma alındığı ve tedavisinin sürdüğü kaydedildi. Belediye ekipleri, operasyon sonrası bakım ve iyileşme sürecini takip ediyor.

Bölgede hayvan koruma çalışmaları:

Olayın ardından bölgede yaşayan diğer sokak kedilerinin güvenliğine ilişkin endişeler üzerine belediye ekipleri saha çalışması başlattı. Ekipler, bölgedeki diğer kedileri koruma altına alırken, planlanan çalışmada yetişkin kediler için kısırlaştırma, yavru kediler için ise sağlık durumlarına uygun tedavi ve aşılama programı oluşturuldu. Bu adımlar, bölgede yaşayan sokak hayvanlarının sağlık ve güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülüyor.

Olayla ilgili soruşturma ve tedavi süreci devam ederken, yetkililer kamuoyunu gelişmeler hakkında bilgilendirmeye devam edeceğini açıkladı.

BİR GÖZÜNÜ KAYBETTİĞİ BELİRLENEN KEDİ, BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BANDIRMA SOKAK HAYVANLARI TEDAVİ MERKEZİ'NDE GEÇİRDİĞİ AMELİYAT SONRASI YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ ALTINA ALINDI.