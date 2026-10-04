Malatya'da vincin köprüye çarpıp otomobile yol açtığı zincirleme kaza: 4 yaralı

Malatya'da vincin köprüye çarpması sonucu zincirleme kaza

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, seyir halindeki vincin asansör bölümünün köprüye çarpmasıyla zincirleme bir çarpışma yaşandı. Olay, Ergenekon Caddesi Topsöğüt Kavşağı üzerinde gerçekleşti; bu sırada arkadan gelen otomobil de vincin arkasına çarptı ve kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza anı ve müdahale:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazanın yaralanma derecesine ve hastanelere sevk edilenlerin durumuna ilişkin resmi bir ayrıntı henüz açıklanmadı.

İnceleme başlatıldı:

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayın nedeni ve süreçle ilgili tespitler, yürütülen soruşturma sonucunda netleştirilecek.

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