Malatya'da yeni eğitim yılının ilk adımı: okula uyum haftası

uyum haftasının kapsamı:

2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları çerçevesinde Malatya'da, okul öncesi, ilkokul 1'inci sınıf ve ortaokul 5'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için düzenlenen Okula Uyum Haftası başladı. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından planlanan uygulama, çocukların yeni eğitim ortamına kolay adapte olmalarını, okul kültürünü tanımalarını ve öğretmen ile arkadaşlarıyla sağlıklı iletişim kurmalarını hedefliyor.

Uyum haftası boyunca öğrencilere yönelik programlar, yaş ve gelişim özellikleri dikkate alınarak hazırlandı. Etkinliklerde okulların fiziki ortamının tanıtılması, öğretmen ve arkadaşlarla tanışma, sınıf ve okul kurallarının öğrenilmesi ile sosyal iletişimin güçlendirilmesine yönelik faaliyetlere öncelik veriliyor.

süre ve uygulama detayları:

Programa ilişkin takvimde, okul öncesi ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri için 5 gün, ortaokul 5'inci sınıf öğrencileri için ise 3 gün sürecek etkinlikler planlandı. Uyum dönemi kapsamında gerçekleştirilen aktiviteler, öğrencilerin kendilerini okul ortamında güvende ve rahat hissetmelerini sağlamaya yönelik olarak yapılandırıldı. Uyum haftası, 11 Eylül'e kadar devam edecek.

il müdürünün sahadaki katılımı:

Uyum haftasının ilk gününde İl Millî Eğitim Müdürü Behçet Bakır, Melekbaba İlkokulu-Ortaokulu'nda düzenlenen programa katıldı ve öğrencilerin ilk gün heyecanına ortak oldu. Bakır, okulun bulunduğu mahallede öğrencileri evlerinden alarak onlarla birlikte okula gidip yol boyunca çocukların heyecanına eşlik etti, öğrenci ve velilerle sohbet etti.

“Minik yavrularımızın ilim ve irfan kapısını neşeyle araladığı bu ilk adımda, heyecanlarını ‘Köklerden Geleceğe Maarifin Kalbinde İlk Adım Âmin Alayı’ ile paylaşıyoruz. Osmanlı’dan bugüne uzanan kadim medeniyetimizin inceliklerini modern eğitim anlayışımızla buluşturduğumuz bu anlamlı günün ve 2026-2027 eğitim-öğretim yılının evlatlarımıza, kıymetli velilerimize ve tüm maarif ailemize hayırlı, bereketli ve başarılarla dolu olmasını temenni ediyorum. Yeni eğitim öğretim döneminde okula uyum süreçlerini ailelerimizin güçlü desteğiyle omuz omuza karşılıyor, bu güzel başlangıcı hep birlikte paylaşıyoruz.”

Yetkililer, uyum sürecinin başarısında aile katılımının kritik olduğuna dikkat çekiyor ve velilerden sürece aktif destek bekliyor. Başlangıç haftasının amaçlanan etkiyi yaratması durumunda öğrencilerin eğitim hayatına daha güvenli ve olumlu bir motivasyonla devam etmesi hedefleniyor.

MALATYA'DA OKULA UYUM HAFTASI BAŞLADI