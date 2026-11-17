Bir köyde başlayan dönüşüm

Yozgat merkeze bağlı Çalılı köyünde yaşayan 65 yaşındaki Bekir Korkmaz, babadan kalan araziyi koruyup geliştirmek için yaklaşık 19 yıldır çalışıyor. Korkmaz, kentte geleneksel olarak yetişmeyen türleri denemekten vazgeçmedi ve bugün 11 dönümlük arazisinde sıra dışı bir meyve çeşitliliği oluşturdu.

İklim önyargılarını kıran türler:

Bahçede çay, fındık, zeytin, avokado, mandalina, portakal, incir, kestane, Antep fıstığı ve Trabzon hurması gibi, Yozgat ikliminde alışılmadık sayılabilecek türler bir araya geliyor. Korkmaz, ağaçların ve fidanların büyük bölümünü bizzat yetiştiriyor; toplamda fideler de dahil olmak üzere yaklaşık 600'e yakın meyve ağacı bulunduğunu belirtiyor. Ayrıca bahçede ıhlamur ve döngel gibi başka ağaçlar da yer alıyor.

Komşulara örnek olmak ve paylaşmak:

Korkmaz, ürünleri yalnızca yetiştirmekle kalmıyor; fidelerini çevre köylerdeki halka ücretsiz vererek yeni bahçelerin kurulmasına destek oluyor. Kendi sözleriyle, amacının bölgedeki tarımsal algıyı değiştirmek ve insanlara farklı ürünlerin de yetiştirilebileceğini göstermek olduğu vurgulanıyor. Son 10 yılda çevre köylerde hobi bahçelerinin artmasında bu kampanyanın etkisi olduğu anlatılıyor.

Bahçede meyve ağaçlarının yanı sıra tavuk, kedi ve köpek gibi hayvanlara da bakılıyor. Doğayla iç içe geçirildiğini söylediği zamanın kendisine mutluluk verdiğini aktaran Korkmaz, çalışmanın ve umudun önemine dikkat çekiyor: yaprak döken meyve ağaçlarından kimsenin çekinmemesi gerektiğini söylüyor ve gayretle ürüne ulaşılabileceğini ifade ediyor.

Çevresinin başlangıçta şüpheyle yaklaştığını belirten Korkmaz, "Dağın başına bu olur mu" diyenleri işaret ederek, bugün birçok köyde bağ ve bahçelerin çoğaldığını, fideleri eşe dosta verdiğini ve bunun karşılığında herhangi bir ücret talep etmediğini anlatıyor. Nar, fındık, incir, kestane ve Trabzon hurması gibi ürünleri de paylaştığını vurguluyor.

Bekir Korkmaz'ın çalışması, bölgedeki tarımsal çeşitliliği artırmaya ve yerel halkı farklı türleri denemeye teşvik etmeye devam ediyor. Hem mirası yaşatma hem de çevresine fayda sağlama hedefiyle yürüttüğü uygulama, küçük ölçekli üretim ve yerel dayanışma açısından örnek niteliği taşıyor.

Yozgat'ta yetişmez denilen meyveleri bahçesinde yetiştirdi, çevresine yaymaya başladı