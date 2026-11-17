zorlu iklimde farklı türleri denemesi:

Yozgat merkeze bağlı Çalılı köyünde yaşayan 65 yaşındaki Bekir Korkmaz, babadan kalan 11 dönümlük arazisinde yaklaşık 19 yıldır bahçe ile ilgileniyor. Kentin iklim şartlarında yetişmeyeceği düşünülen çay, fındık, zeytin, avokado, mandalina, portakal, incir, kestane, Antep fıstığı ve Trabzon hurması gibi türleri deniyor ve başarılı sonuçlar elde ediyor.

bahçe ve ürün çeşitliliği:

Korkmaz'ın arazisinde yalnızca meyve ağaçları değil, aynı zamanda kendi ürettiği fideler de bulunuyor. Bahçede 600'e yakın meyve ağacı olduğu belirtiliyor; aynı zamanda tavuk, kedi ve köpek gibi hayvanlara da bakıyor. Ürün çeşitliliğiyle Yozgat'ta farklı türlerin de yetiştirilebileceğini göstermeyi amaçlıyor.

fidan dağıtımı ve toplumsal etki:

Korkmaz, yetiştirdiği fideleri çevre köylerde yaşayanlara ücretsiz olarak dağıtıyor. Akrabalarının ve çevrenin başlangıçta kuşkuyla yaklaştığını ancak son on yılda pek çok bağ ve hobi bahçesinin oluştuğunu ifade ediyor. Kendi ifadesiyle: "Akrabalarım, dağın başına şu konur mu, bu konur mu, dağın başına bu olur mu dediler ama bütün çevre köyleri son 10 yıldır bakarsan bağ ve bahçeleri, hobi bahçeleri önce Allah’ın sonra benim sayemde oluyor. Çünkü bundan eşe, dosta da veriyorum. Fideleri de kendim yetiştirip ikram da ediyorum. Herhangi bir ücret de almıyorum. Nar, fındık, incir, kestane, Trabzon hurması gibi meyveleri herkese veriyorum."

Korkmaz, çalışmanın ve umudun önemine şu sözlerle vurgu yapıyor: "Dünyanın neresinde olursa olsun yani yetişen hiçbir ürününden umudu kesmeyin. Yaprak döken meyveden kimse korkmasın. Yaprak döken her meyve her yerde olur arkadaşlar. Kimse umut kesmesin, çalışsınlar yeter ki. Gayret ettiğin zaman Cenab-ı Allah veriyor arkadaş, ne memurun da fukaranın da rızkını veren, sana da veren, hayvanata da verir."

Babadan kalan arazisini koruma ve çevresine katkı sağlama isteğiyle yola çıkan Korkmaz, hem mirasını yaşatıyor hem de bölgedeki üretim algısını değiştirmeye çalışıyor.

YOZGAT MERKEZE BAĞLI ÇALILI KÖYÜNDE YAŞAYAN 65 YAŞINDAKİ BEKİR KORKMAZ, 11 DÖNÜMLÜK ARAZİSİNDE AĞAÇLARLA İLGİLENİYOR