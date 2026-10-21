Dolar 49,5946 +0,02%
Euro 55,7041 -0,01%
Bist 11.765,83 -0,27%
Altın Gram 6.591,19 -0,21%
EUR/USD 1,1226 -0,12%
Brent Petrol 110,03 +1,14%
--°

Malazgirt’te kaza: otomobil ile motosiklet çarpıştı, iki kişi yaşamını yitirdi

Muş'un Malazgirt ilçesinde 35 BTN 218 plakalı otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu Mehmet Çakmak ve Batuhan Timuçin olay yerinde hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 09:22

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Malazgirt’te kaza: otomobil ile motosiklet çarpıştı, iki kişi yaşamını yitirdi

Malazgirt’te otomobil ile motosikletin çarpışması: iki ölü

Muş’un Malazgirt ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili ilk bilgiler, çarpışmanın şiddetiyle motosikletin kontrolden çıktığı yönünde.

Kaza ayrıntıları:

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 35 BTN 218 plakalı otomobil ilçe merkezinde bir motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve beraberindeki yolcu ağır yara aldı.

Kazada motosiklette bulunan Mehmet Çakmak ve Batuhan Timuçin ağır yaralı olarak bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Soruşturma ve cenazeler:

Sahil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde, motosikletteki iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları yasa boğuldu.

Cenazeler otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlattı ve olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.

Malazgirt&#039;te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü

Malazgirt'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Adliyeye sevk: Abdurrahman Emir Sarıgül hakkında aklama soruşturması
images

Jandarmanın 9 il merkezli operasyonunda 34,76 milyar liralık para trafiği ortaya...
images

Aile isyanında Adana'da 15 yaşındaki oğlunun başından vurulması tepki çekti
images

Gizli zula ortaya çıkarıldı: Maltepe'de 2 kilo 149 gram metamfetamin ele geçiril...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Fon krizine yönelik soruşturma: kimin sorumluluğu varsa gereği yapılacak

Kocaeli barajlarında doluluk arttı, göl rengi sel çamuruyla kahverengiye döndü

Adliyeye sevk: Abdurrahman Emir Sarıgül hakkında aklama soruşturması

Maarif modeli Bayburt uygulamaları çalıştayda değerlendirildi

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi

tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin düzenleme komisyondan geçti