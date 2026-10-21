Malazgirt’te kaza: otomobil ile motosiklet çarpıştı, iki kişi yaşamını yitirdi

Malazgirt’te otomobil ile motosikletin çarpışması: iki ölü

Muş’un Malazgirt ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili ilk bilgiler, çarpışmanın şiddetiyle motosikletin kontrolden çıktığı yönünde.

Kaza ayrıntıları:

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 35 BTN 218 plakalı otomobil ilçe merkezinde bir motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve beraberindeki yolcu ağır yara aldı.

Kazada motosiklette bulunan Mehmet Çakmak ve Batuhan Timuçin ağır yaralı olarak bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Soruşturma ve cenazeler:

Sahil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde, motosikletteki iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları yasa boğuldu.

Cenazeler otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlattı ve olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.

Malazgirt'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü