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Maltepe'de bina çökmesinin anları kamerada

Maltepe'de çökme meydana gelen binaya ait görüntüler, olay anı ve sonrasına dair kayıtlarda yer alan izlenimleri gösteriyor; kayıtlar paylaşıldı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 07:42

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Maltepe'de bina çökmesinin anları kamerada

Maltepe'de çökme anına ait görüntüler

Maltepe'de çökme meydana gelen binaya ilişkin görüntüler kamuoyuna ulaştı. Paylaşılan kayıtlar, olayın anı ile sonrasına dair doğrudan görsel izlenimler sunuyor.

görüntülerin içeriği:

Elimize ulaşan videolarda, çökme yaşanan binanın dış görünümü ve olay sonrası durumu yer alıyor. Görüntüler, çökme anına ait kareleri ve sonrasında binanın çevresindeki fiziksel değişimleri gösteriyor.

görüntülerin taşıdığı önem:

Paylaşılan kameralar, olayın zamanlaması ve gelişimi hakkında ilk görsel veriyi sağlıyor. Bu tür kayıtlar, olayın nasıl gerçekleştiğinin değerlendirilmesinde ve sonraki incelemelerde referans niteliği taşıyabilir.

Görüntüler sosyal medya ve çeşitli mecralarda yayıldı; konuyla ilgili daha ayrıntılı ve resmi değerlendirmeler, yetkili kurumların yapacağı incelemelerle netlik kazanacaktır.

Maltepe&#039;de çökme meydana gelen bina böyle görüntülendi

Maltepe'de çökme meydana gelen bina böyle görüntülendi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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