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Kestane pazarı kıyasıya rekabete sahne oluyor

Düzce'nin coğrafi işaretli kuzu kestanesi için Hamidiye Mahallesi pazarında alıcı ve satıcılar arasında yoğun pazarlıklar ve hareketli bir ticaret yaşanıyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 09:39

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Kestane pazarı kıyasıya rekabete sahne oluyor

Kestane pazarı Hamidiye Mahallesi'nde hareketlendi

Düzce'nin coğrafi işaretli ürünü Düzce Kuzu Kestanesi her hafta Hamidiye Mahallesi'ndeki pazarda yoğun ilgi görüyor. Köylerden ve ormanlardan toplanan kestaneler arttıkça, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok kentinden gelen tüccarlar alım için pazara akın ediyor.

Neden Düzce kestanesi tercih ediliyor:

Alıcıların ısrarla Düzce kestanesini tercih etmesinin arkasında lezzet ve fiziksel özellikler bulunuyor. Pazarcıların anlattığına göre ince kabuğu ve zarının kolayca kalkması, pişme süresinin kısa olması öne çıkan farklar; dışarıdan alınan kestanenin yarım saatte pişmesine karşılık, Düzce kestanesi yaklaşık 10 dakikada pişiyor. Bu özellikler hem tüketici hem de toptancı tarafında talebi artırıyor.

Pazarlığın ritmi ve pazarın ekonomiye katkısı:

Pazarda alıcı ve satıcılar fiyat konusunda sıkı pazarlık yapıyor; dışarıdan bakanlar bu görüntüyü kimi zaman kavgaya benzetiyor. Ticaretin ritmi yüksek, görüşmeler hızlı ve ısrarlı geçiyor. Pazarcılardan İsmet Kaya pazardaki düzeni ve ekonomik hareketliliği şöyle özetliyor: 'Arkadaşlarla pazarlık yaptık. Burada usul, adet böyledir. Bu pazara Türkiye'nin her tarafından kestane almak için geliyorlar.' Kaya, pazarın kendileri için 'ekmek teknesi' olduğunu ve buraya her hafta milyonlarca lira girdiğini vurguluyor.

Canlı piyasa sayesinde bölgeye gelen tüccarlar elde ettikleri kestaneleri kendi illerinde satıyor; böylece Düzce kestanesinin ünü ve ticari ağı artıyor. Hem üretici hem de tüccar için pazardaki yoğun rekabet, fiyatları dengelerken ticari hacmi de büyütüyor.

DÜZCE’NİN COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİNDEN OLAN DÜZCE KUZU KESTANESİ’NİN SATIŞA SUNULDUĞU KESTANE...

DÜZCE’NİN COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİNDEN OLAN DÜZCE KUZU KESTANESİ’NİN SATIŞA SUNULDUĞU KESTANE PAZARINDA KIYASIYA PAZARLIKLAR YAPILIYOR. SERT GEÇEN PAZARLIKLARI DIŞARIDAN GÖRENLER ADETA KAVGA VAR SANIYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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