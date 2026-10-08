Maltepe'de çöken bina: vali Davut Gül iki can kaybını doğruladı, üç kişi kayıp

Maltepe'de çöken binaya ilişkin vali açıklaması
İstanbul Valisi Davut Gül, Maltepe'de meydana gelen bina çökmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
can kaybı ve kayıp sayısı:
Vali Gül, olayla ilgili olarak "2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayıp" ifadelerini kullandı.
açıklamanın kısa yorumu:
Vali'nin verdiği bu bilgiler olayın bilançosuna ilişkin yetkili açıklaması olarak kayda geçti.
Vali Gül: "2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayıp"
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