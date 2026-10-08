Maltepe'de çöken bina: vali Davut Gül iki can kaybını doğruladı, üç kişi kayıp

İstanbul Maltepe'de çöken binayla ilgili konuşan vali Davut Gül, iki kişinin hayatını kaybettiğini ve üç kişinin kayıp olduğunu açıkladı.