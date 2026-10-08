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Eskişehir'de uyuşturucu tedarik ağlarına ağır darbe

Eskişehir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün üç operasyonunda 3 şüpheli yakalandı, 1 kilo 126 gram metamfetamin ele geçirildi; şüpheliler tutuklandı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 18:02

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Eskişehir'de uyuşturucu tedarik ağlarına ağır darbe

Eskişehir'de operasyon detayları:

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda üç ayrı operasyonda toplam üç şüpheli yakalandı. Operasyonlar kapsamında ele geçirilen maddeler arasında en dikkat çekeni 1 kilo 126 gram metamfetamin oldu.

ele geçirilen miktar ve önemi:

Operasyonlarda kayıtlara geçen 1 kilo 126 gram metamfetamin, piyasaya çıkması halinde önemli miktarda kullanımına olanak sağlayabilecek seviyede değerlendiriliyor. Polis ekipleri ele geçirilen maddelerin kaynağı ve dağıtım zincirine ilişkin kayıt tutup delil topladı.

hukuki süreç ve sonuç:

Şüpheliler hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan adli işlem başlatıldı. Yapılan işlemlerin ardından zanlıların çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandıkları öğrenildi. Emniyet yetkilileri benzer operasyonların süreceğini bildirdi.

ESKİŞEHİR&#039;DE POLİS EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 1...

ESKİŞEHİR'DE POLİS EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 1 KİLO 126 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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