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Eskişehir'de okul çevreleri ve servis araçlarına kapsamlı denetim

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte Eskişehir'de okul çevreleri ve öğrenci servis araçlarında geniş çaplı denetimler yürütüyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 18:02

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Eskişehir'de okul çevreleri ve servis araçlarına kapsamlı denetim

Eskişehir'de okul çevreleri denetim altında:

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte kent genelinde güvenlik tedbirlerini artırdı. Amaç, öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitimlerini sürdürebilmelerini sağlamak.

Denetim saatleri ve kapsamı:

Ekipler özellikle ders giriş ve çıkış saatleri başta olmak üzere okul önleri ile ana arterlerde yoğun kontroller gerçekleştiriyor. Denetimler yalnızca okul kapılarıyla sınırlı kalmayıp, okul çevresini kapsayan geniş bir alanda devam ediyor.

Servis araçlarına yönelik uygulamalar:

Çalışmalar kapsamında öğrenci servis araçları da düzenli olarak denetleniyor ve taşıma güvenliğine ilişkin genel kontroller yapılıyor. Bu uygulamalar, ailelerin çocuklarını okullara güvenle gönderebilmesini hedefliyor.

Emniyet birimleri, kent genelinde sürdürülen bu denetimlerle hem öğrencilerin günlük güvenliğini sağlamayı hem de kamu düzenini korumayı amaçladıklarını belirtiyor.

ESKİŞEHİR’DE ÖĞRENCİLERİN HUZUR VE GÜVEN ORTAMI İÇİNDE EĞİTİMLERİNİ SÜRDÜRMELERİNİ SAĞLAMAK...

ESKİŞEHİR’DE ÖĞRENCİLERİN HUZUR VE GÜVEN ORTAMI İÇİNDE EĞİTİMLERİNİ SÜRDÜRMELERİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI EKİPLER TARAFINDAN OKUL ÇEVRELERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLER ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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