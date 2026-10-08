Maltepe'de çöken binada kiracı aylardır çatlaklardan endişe ediyordu

Maltepe'de çöken binaya ilişkin yeni görüntüler:

İstanbul Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta sabah saatlerinde meydana gelen çökme olayına dair yeni görüntüler, binanın giriş katında dükkan kiracısı olan Fatma Kaya'nın Nisan ayında kaydettiği videolarla gün ışığına çıktı. Olay, saat 05.40 civarında yaşandı; binanın üç katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana geldi.

Olay yerine sevk edilen ekiplerin seferberliği sonucu enkazdan 8 kişi sağ çıkarılırken, 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Göçük altında kalan 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Olayın ayrıntıları:

Resmi açıklamalara göre binanın Nüfus Kayıt Sistemi verilerinde yapım yılı 1987 ve yapı niteliği olarak zemin + 6 kat olarak kaydedilmiş. Ancak bazı açıklamalarda binada kaçak kat olduğu iddia edildi. Olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri yönlendirildi ve bölgede arama kurtarma çalışmaları yürütüldü.

Binada yaşayanlar ve dükkan sahipleri, yıllardır süren kentsel dönüşüm sürecinde anlaşmazlıklar nedeniyle yıkım ve yenileme çalışmalarının ilerleyemediğini belirtti. Kiracıların ve komşuların endişelerini daha önce dile getirdikleri, bazı yapı elemanlarında zafiyet olduğuna dair uyarılar olduğu görüntülerde yer alıyor.

Kiracının kaydettiği görüntüler ve ifadeleri:

Giriş kattaki dükkanın kiracısı Fatma Kaya, Nisan ayında duvarlarda oluşan çatlakları fark ederek komşularına video gönderdi. Kaya, kaydında ve sonrasında yaptığı açıklamalarda çatlakların giderek büyüdüğünü söyledi ve taşınmayı düşündüklerini ancak uygun dükkan bulamadıkları için kalmaya devam ettiklerini anlattı.

Kaya'nın ifadelerinden öne çıkan bölümler şöyle: 'Burası bir konfeksiyon atölyesi değil, içeride makine falan yok yani kolon kesme asla yok. Ben gece gündüz burada yaşıyorum zaten. Niye kolon keseyim? Bana orada yer lazım değil ki.'

Kaya ayrıca, binanın eski olduğunu, eşinin alt kattaki depoda kolonların 'artık gitmiş, yok olmuş' dediğini ve bütün malının enkaz altında kaldığını belirtti. Kendisinin dükkan kiracısı olduğunu, ev sahiplerinin aralarında anlaşamadığını ve müteahhitlerle görüşmelerin bir sonuca bağlanamadığını ifade etti.

Ortaya çıkan görüntüler ve kiracıların anlatımları, olayın öncesine dair uyarı niteliği taşıyor; arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının sürmesiyle birlikte soruşturma ve teknik inceleme süreçleri takip ediliyor.

FATMA KAYA AÇIKLAMALARDA BULUNDU