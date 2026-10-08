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Ordu'da husumet kanlı bir döngüye dönüştü: önce oğul sonra anne hayatını kaybetti

Korgan'da önce oğlunu bıçakla kaybeden Nezaket Artça, husumetli aileyle çıkan kavgada tabancayla vurularak yaşamını yitirdi; olayda bir kişi yaralandı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 15:07

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ordu'da husumet kanlı bir döngüye dönüştü: önce oğul sonra anne hayatını kaybetti

olayın gelişimi:

Ordu'nun Korgan ilçesi Yenipınar Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, iki gün önce oğlunu kaybeden Nezaket Artça (62) ile husumetli aile arasında çıkan yeni bir çatışma kanlı bitti. İddiaya göre, Nezaket Artça, iki gün önce bıçaklanarak hayatını kaybeden oğlu Orhan Artça (40)'nın faili olarak görülen ailenin evine gitti.

Ev sahibi ve akrabalarından biri olan Emine A. (72), evin yanındaki ahır önünde Nezaket Artça tarafından başından kürekle yaralandı. Olayı gören ve Emine A.'yı korumaya çalışan Hacer E. (52) ise ruhsatlı tabancayla ateş ederek Nezaket Artça'yı olay yerinde öldürdü.

tıbbi müdahale ve gözaltı:

Olayda yaralanan Emine A., ilk müdahalenin ardından Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, durumunun değerlendirilmesinin ardından tedavi için Fatsa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Silahla ateş eden Hacer E. ise polis ekipleri tarafından, cinayette kullanıldığı belirtilen ruhsatlı tabanca ile birlikte gözaltına alındı.

iki günlük süreç ve bağlantılar:

Bu gelişme, iki gün önce aynı ilçede yaşanan ve arazide çıkan yol verme tartışmasıyla bağlantılı bir zincirin parçası olarak kayıtlara geçti. 6 Ekim tarihinde gerçekleşen kavgada, Orhan Artça (40) akrabası İbrahim E. (26) tarafından bıçaklanmış, kaldırıldığı Korgan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. O saldırının ardından yakalanan İbrahim E. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Olay kayıtlarına göre, cinayetin zanlısı İbrahim E., Hacer E.'nin oğlu; yaralanan Emine A. ise zanlının torunu olarak aile bağları içinde yer alıyor. Yetkililer, hem önceki bıçaklı saldırı hem de son yaşanan silahlı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

OLAYIN YAŞANDIĞI BÖLGE. (SOLDAKİ EVİN ÖNÜ)

OLAYIN YAŞANDIĞI BÖLGE. (SOLDAKİ EVİN ÖNÜ)

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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