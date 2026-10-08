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Maltepe'de çöken binanın eşinden ilk sözler: 'çatlakları görmedim ama eskiydi'

Maltepe Cevizli'de çöken 7 katlı binanın enkazından eşini sağ çıkaran Seriye Bala, binanın eski olduğunu ama çatlakları görmediğini söyledi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 18:54

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Maltepe'de çöken binanın eşinden ilk sözler: 'çatlakları görmedim ama eskiydi'

Olayın gelişimi:

Olay sabah saat 05.40'ta Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın 3 katında henüz bilinmeyen nedenle çökme yaşandı. İhbar üzerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin seferber olduğu arama-kurtarma çalışmalarında enkaz altından 8 kişi sağ olarak çıkarılırken, enkazdan çıkartılan 2 kişi hayatını kaybetti.

Enkazdan çıkarılan eşinin yakınından açıklama:

Enkazdan sağ çıkarılan ve binanın 5'inci katında oturduğu öğrenilen vatandaşın eşi Seriye Bala (haber kaynaklarında zaman zaman Seriye Kaya olarak da geçti) yaşananları anlattı. Bala, "Ben evde yoktum, eşim evdeydi, hepsi evdeydiler. Karanlıkmış, fener almış eline, sonra da itfaiye çıkarmış. Komşularımızı da çıkarttılar ama ben görmedim nasıl çıkarttıklarını" dedi. Ayrıca, binanın daha önce çatladığına dair kendisine gönderilen görüntüleri izlemediğini söyledi.

Binanın durumu ve belirsizlikler:

Seriye Bala, binanın eski olduğunu vurguladı: "Binamız eskiydi zaten. Herkes oturmaya devam ediyordu." Kolonların kesilip kesilmediği yönündeki soruya ise, "Kolonların kesilip kesilmediğini bilmiyorum ama niye kessinler ki? Herhalde kesmemişlerdir" yanıtını verdi. Olay yerinde arama-kurtarma çalışmalarının ve ilgili birimlerin müdahalesinin sürdüğü bildirildi.

MALTEPE&#039;DE SABAH SAATLERİNDE ÇÖKEN 7 KATLI BİNANIN 5&#039;İNCİ KATINDA OTURAN VE GÖÇÜKTEN SAĞ ÇIKARILAN...

MALTEPE'DE SABAH SAATLERİNDE ÇÖKEN 7 KATLI BİNANIN 5'İNCİ KATINDA OTURAN VE GÖÇÜKTEN SAĞ ÇIKARILAN BİR VATANDAŞIN EŞİ SERİYE BALA, YAŞANANLARI "ÇATLAKLARI GÖRMEDİM AMA BİNAMIZ ESKİYDİ ZATEN, HERKES OTURMAYA DEVAM EDİYORDU" SÖZLERİYLE ANLATTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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