Maltepe'de çökme sonrası üst katlarda kontrollü yıkım başlatıldı

Maltepe'de sabah saatlerinde çökme yaşanan 7 katlı binada, yapının üst katlarında oluşan risk nedeniyle kontrollü yıkım çalışmaları başladı. Olay yerinde yapılan açıklamalarda, önceliğin can güvenliğinin sağlanması olduğu vurgulandı.

yıkım kararı ve yöntemi:

İstanbul Valisi Davut Gül tarafından aktarıldığı üzere, ekipler binayı üstten başlayarak kontrollü şekilde yıkacak. Bu yöntemle hem binanın üzerindeki yük azaltılacak hem de alttaki çalışmalara güvenli bir alan yaratılacak.

arama kurtarma çalışmaları:

Sabah saatlerinden bu yana süren çalışmalarda kurtarma ekipleri, altta açılan tüneller aracılığıyla içeride olduğu belirtilen 3 hemşehrimize ulaşmaya çalışıyor. Ekipler, tünel ve yıkım operasyonlarını eş zamanlı yürütürken, çevredeki güvenlik önlemleri de sıkılaştırıldı.

Kontrollü yıkım ve tünel çalışmalarıyla arama kurtarma operasyonlarının ilerlemesi beklenirken, yetkililer yakın çevredeki vatandaşların güvenli mesafede beklemesini istiyor.

Maltepe'de çöken binanın üst katlarının kısmi yıkıma başlandı