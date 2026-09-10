Maltepe'de ev tartışması silahlı saldırıya dönüşürken yakalanma anı kayda geçti

Maltepe'de silahlı saldırı ve gözaltına alınma görüntüleri

Maltepe'de bir evde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yaşanan silahlı saldırının ve şüphelinin gözaltına alındığı anların kameralara yansıdığı belirtildi. Olayda iki kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin yaralandığı bildirildi.

çatışma ve kurbanlar:

İddialara göre kiracı Mehmet T. ile ev sahibi Osman A. arasında başlayan tartışma büyüdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet T., ev sahibi Osman A. ile eşini, Nursen A.'yı öldürdü; olay yerinde bulunan avukat Emir Ali S. ise yaralandı.

polis müdahalesi ve yakalanma:

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerine de ateş açıldığı, müdahaleye özel harekâtın dahil olduğu aktarıldı. Görüntülerde, ekiplerin müdahalesi sonucu şüphelinin çevreye güvenlik sağlanarak etkisiz hale getirildiği ve sağ olarak yakalandığı görülüyor.

Olay anına ilişkin kayıtlarda, müdahale ve gözaltı sürecinin net biçimde yer aldığı belirtiliyor. Resmi açıklamalar ve soruşturma detaylarının ilerleyen saatlerde paylaşılması bekleniyor.

Maltepe’de dehşet saçan silahlı saldırganın gözaltına alındığı anlar kamerada