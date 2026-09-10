Dolar 48,4873 +0,00%
Euro 56,4004 -0,18%
Bist 14.297,06 -1,44%
Altın Gram 6.846,85 -1,54%
EUR/USD 1,1608 -0,27%
Brent Petrol 104,80 +3,55%
--°

Maltepe'de ev tartışması silahlı saldırıya dönüşürken yakalanma anı kayda geçti

Maltepe'de ev sahibi ile kiracı arasındaki kavga silahlı saldırıya dönüştü; iki kişi öldü, bir avukat yaralandı, şüpheli özel harekâtla sağ yakalandı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 15:42

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Maltepe'de ev tartışması silahlı saldırıya dönüşürken yakalanma anı kayda geçti

Maltepe'de silahlı saldırı ve gözaltına alınma görüntüleri

Maltepe'de bir evde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yaşanan silahlı saldırının ve şüphelinin gözaltına alındığı anların kameralara yansıdığı belirtildi. Olayda iki kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin yaralandığı bildirildi.

çatışma ve kurbanlar:

İddialara göre kiracı Mehmet T. ile ev sahibi Osman A. arasında başlayan tartışma büyüdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet T., ev sahibi Osman A. ile eşini, Nursen A.'yı öldürdü; olay yerinde bulunan avukat Emir Ali S. ise yaralandı.

polis müdahalesi ve yakalanma:

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerine de ateş açıldığı, müdahaleye özel harekâtın dahil olduğu aktarıldı. Görüntülerde, ekiplerin müdahalesi sonucu şüphelinin çevreye güvenlik sağlanarak etkisiz hale getirildiği ve sağ olarak yakalandığı görülüyor.

Olay anına ilişkin kayıtlarda, müdahale ve gözaltı sürecinin net biçimde yer aldığı belirtiliyor. Resmi açıklamalar ve soruşturma detaylarının ilerleyen saatlerde paylaşılması bekleniyor.

Maltepe’de dehşet saçan silahlı saldırganın gözaltına alındığı anlar kamerada

Maltepe’de dehşet saçan silahlı saldırganın gözaltına alındığı anlar kamerada

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Alanya'da jandarmadan 144 kilo kaçak tütün operasyonu
images

Bucak'ta virajı alamayan tır devrildi: sürücü hastaneye kaldırıldı
images

Hastaneye gelişte otobüsün altında kalan 66 yaşındaki adam yaşamını yitirdi
images

Manavgat'ta yürütülen operasyonda sentetik hap ticaretine darbe

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Akçadağ Eğin Koçlar yolları güvenliğe kavuşuyor: 2 bin 200 metre sathi kaplama

Muratlı'da çocuk sesleri: TEK Çocuk Yuvamız Muratlı Gündüz Bakımevi ilk öğrencilerini ağırladı

Alanya'da jandarmadan 144 kilo kaçak tütün operasyonu

Uluslararası görünürlük hedefiyle OMÜ, QS ile üç yıllık iş birliğine geçti

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Merve Özbey Selendi'de tütün ve cirit festivalini coşkuyla tamamladı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı