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Kamu personelinde yeni ufuklar: istişarelerle şekillenen düzenlemeler gündemde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığındaki KPDK toplantısında, kamu personel sisteminin güncellenmesi ve sosyal diyalog önceliklendirildi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 18:06

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EDİTÖR: Berk Doğan

Kamu personelinde yeni ufuklar: istişarelerle şekillenen düzenlemeler gündemde

Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısı yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında gerçekleştirilen Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda toplandı. Toplantının gündeminde Kamu Personel Sistemine İlişkin Düzenleme İhtiyacı Bulunan Hususlar yer aldı ve katılımcılar mevcut düzenlemelerin değerlendirilmesi ile geleceğe dönük ihtiyaçların tartışılmasına odaklandı.

Kamu personel sisteminin öncelikleri:

Bakan Işıkhan, kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve kaliteli sunumunun temelinde güçlü ve nitelikli bir kamu personel sistemi bulunduğunu vurguladı. Çalışanların çalışma şartlarının iyileştirilmesi, hak ve menfaatlerin korunması kadar, kamu hizmetlerinin değişen ihtiyaçlara cevap verecek bir insan kaynağı yapısıyla yürütülmesinin önemine dikkat çekildi.

Işıkhan, kamu personel sisteminde sağlanan önemli kazanımlara işaret ederek, bu çerçevede 2010 yılındaki Anayasa değişikliğinin toplu sözleşme yoluyla mali ve sosyal hakların belirlenmesine imkan tanıdığını ve bunun sendikal haklar ile toplu pazarlık süreçlerinde bir dönüm noktası oluşturduğunu belirtti. Bu değişiklikle birlikte sendikalaşma oranlarının 2002'deki yüzde 47 seviyesinden bugün yüzde 78'e yükseldiği kaydedildi.

Somut düzenlemeler ve yol haritası:

Bakan, son dönemde hayata geçirilen düzenlemelerden bir örnek olarak kamu çalışanlarının haklarını genişleten uygulamaları tekrar hatırlattı; özellikle işçilerle birlikte kamu çalışanı kadınların analık izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılması gibi adımların, aile ve çalışma hayatının uyumunu desteklediğini söyledi.

Kamu personel mevzuatının statik bir yapı olmadığı, çalışma hayatının şartları, teknolojik gelişmeler, demografik değişimler ve kamu yönetiminin ihtiyaçlarına göre düzenli olarak gözden geçirilmesi gerektiği ifade edildi. Toplantıda, bugüne kadar elde edilen birikimlerin üzerine yeni ve daha güçlü bir yapı inşa etme hedefinin sürdürüldüğü belirtildi.

KPDK ve diğer sosyal diyalog mekanizmalarının, geleceğin kamu personel sisteminin şekillendirildiği istişare alanları olarak görülmesi gerektiği vurgulandı. Bu anlayışın bir örneği olarak, 22 Nisan 2026 tarihinde yapılan son KPDK toplantısında, çalışma hayatına ilişkin güncel şartlar çerçevesinde 4688 sayılı Kanun üzerinde yapılabilecek düzenlemeler konusunda sendikaların görüş ve önerilerinin alındığı hatırlatıldı.

Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda vatandaş odaklı ve etkin bir kamu yönetimi tesis edilmesinde nitelikli, motive bir kamu personel yapısının önemine işaret etti. Bu nedenle düzenlemelerin sosyal tarafların görüşleri doğrultusunda, ortak akıl ve istişareyle şekillendirilmesinin öncelikli hedef olduğu kaydedildi.

Toplantiye, Memur-Sen, Kamu-Sen ve Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu ile 11 hizmet kolunda yetkili sendikalar ve ilgili kamu kurumlarının temsilcileri katıldı. Katılımcıların görüş ve önerileri, kamu personel sisteminin ihtiyaç duyduğu düzenlemelerin belirlenmesinde temel girdi olarak değerlendirilecek.

Sonuç olarak KPDK toplantısı, mevcut kazanımların sürdürülmesi ve geleceğin kamu hizmetlerine uygun, sosyal diyalog temelli düzenlemelerin hazırlanması amacıyla önemli bir istişare zemini oluşturdu.

Kamu Personeli Danışma Kurulu, Bakan Işıkhan’ın başkanlığında toplandı

Kamu Personeli Danışma Kurulu, Bakan Işıkhan’ın başkanlığında toplandı

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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