Dolar 48,4143 +0,00%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.968,07 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Manavgat'ta anız alevleri ağıl ve depoları küle çevirdi

Manavgat Gündoğdu'da anız yangını, Ali Rıza Durmaz ve ortaklarının ağıl ile depolarını etkiledi; 4 bin saman, 4 ton gübre ve makineler yandı, 2 keçi telef oldu.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 15:26

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Manavgat'ta anız alevleri ağıl ve depoları küle çevirdi

Gündoğdu'da yangın araziden ağıl ve depolara sıçradı:

Antalya'nın Manavgat ilçesi Gündoğdu Mahallesi Çavuşlu mevkiinde, arazideki anız yangını rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak Ali Rıza Durmaz ve ortaklarına ait geniş arazide kurulu hayvan ağılına ulaştı. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrasında bildirildi ve bölgeye müdahale için ekipler sevk edildi.

Müdahale ve zarar tespiti:

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Jandarma Karakolu ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Ekipler, inek ve traktörleri güvenli bölgelere taşıdı; ancak bazı yapılar ve malzemeler kısa sürede alevlere teslim oldu. İş makinelerinin saman balyalarını dağıtması ve itfaiye müdahalesi ile yangın tamamen söndürüldü.

Yanma oranı ve maddi kayıp:

Yangında 5 adet ağıl ve depo kullanılamaz hale gelirken, tarımda kullanılan patoz ve pulluk gibi makineler, yaklaşık 4 bin saman balyası ve 4 ton fenni gübre yandı. Olayda 2 keçi telef oldu. Yetkililer, yangının anız yakılması sonucu çıktığını değerlendiriyor.

Olaya ilişkin soruşturma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

ANTALYA&#039;NIN MANAVGAT İLÇESİ GÜNDOĞDU MAHALLESİ’NDE HAYVAN AĞILININ YANINDA ANIZDAN BAŞLAYAN...

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİ GÜNDOĞDU MAHALLESİ’NDE HAYVAN AĞILININ YANINDA ANIZDAN BAŞLAYAN YANGIN, AĞIL VE İÇERİSİNDE HAYVAN YEMİ VE TARIM MALZEMELER BULUNAN DEPOLARIN YANMASINA NEDEN OLDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kavşakta çarpışma: iki genç yaralandı, birinin durumu kritik
images

Safranbolu'da Paşapınarı Caddesi'nde anlık çarpışma: motosiklet sürücüsü hafif y...
images

KPSS çıkışı lastiğin fırlaması Reyhanlı'da sürücünün moralini bozdu
images

Damızlık boğa çatıda asılı kaldı, ev kullanılamaz hale geldi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kavşakta çarpışma: iki genç yaralandı, birinin durumu kritik

Kuşköy'de ıslıklar mirası geleceğe taşıdı

Vira bismillah: Gelibolu açıklarında 1.500 kasa sardalya avı

Galatasaray son provaya çıktı: Sporting maçı öncesi hazırlıklar Kemerburgaz'da yoğunlaştı

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu