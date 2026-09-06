Manavgat'ta anız alevleri ağıl ve depoları küle çevirdi

Gündoğdu'da yangın araziden ağıl ve depolara sıçradı:

Antalya'nın Manavgat ilçesi Gündoğdu Mahallesi Çavuşlu mevkiinde, arazideki anız yangını rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak Ali Rıza Durmaz ve ortaklarına ait geniş arazide kurulu hayvan ağılına ulaştı. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrasında bildirildi ve bölgeye müdahale için ekipler sevk edildi.

Müdahale ve zarar tespiti:

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Jandarma Karakolu ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Ekipler, inek ve traktörleri güvenli bölgelere taşıdı; ancak bazı yapılar ve malzemeler kısa sürede alevlere teslim oldu. İş makinelerinin saman balyalarını dağıtması ve itfaiye müdahalesi ile yangın tamamen söndürüldü.

Yanma oranı ve maddi kayıp:

Yangında 5 adet ağıl ve depo kullanılamaz hale gelirken, tarımda kullanılan patoz ve pulluk gibi makineler, yaklaşık 4 bin saman balyası ve 4 ton fenni gübre yandı. Olayda 2 keçi telef oldu. Yetkililer, yangının anız yakılması sonucu çıktığını değerlendiriyor.

Olaya ilişkin soruşturma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİ GÜNDOĞDU MAHALLESİ’NDE HAYVAN AĞILININ YANINDA ANIZDAN BAŞLAYAN YANGIN, AĞIL VE İÇERİSİNDE HAYVAN YEMİ VE TARIM MALZEMELER BULUNAN DEPOLARIN YANMASINA NEDEN OLDU.