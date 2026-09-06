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Efeler'de yeni eğitim yılına hazırlık: ücretsiz ders kitapları sıralarda yerini alıyor

Efeler'de 2026-2027 eğitim yılı için ücretsiz ders kitapları dağıtımı başladı; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sürecin titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 16:03

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EDİTÖR: Emre Koç

Efeler'de yeni eğitim yılına hazırlık: ücretsiz ders kitapları sıralarda yerini alıyor

Efeler ilçesinde kitap dağıtımı başladı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, 2026-2027 eğitim öğretim yılına yetiştirilmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ders kitapları ve yardımcı kaynakların dağıtım çalışmaları başladı. Öğrencilere ücretsiz ulaştırılacak bu materyallerin okullara teslim edilmesiyle birlikte, kitapların sıralardaki yerini alması için hazırlıklar sürüyor.

amaç ve içerik:

Kitaplar, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda öğrencilerin bilgi, beceri, değer ve yetkinlik gelişimlerini destekleyecek biçimde hazırlandı. Ders kitapları ile birlikte yardımcı kaynakların da dağıtılması, öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılına eksiksiz ve donanımlı başlamasını hedefliyor.

dağıtım sürecinin denetimi:

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk, dağıtım çalışmalarını yerinde inceleyerek süreç hakkında bilgi aldı. Çomruk, Efeler İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen dağıtımın titizlikle sürdürüldüğünü ve okullara zamanında teslimatın sağlanmasının öncelik olduğunu belirtti.

Dağıtım tamamlandığında, öğrencilerin sıralarında yerini alan ders materyalleriyle yeni eğitim öğretim yılına hazırlanma süreci hız kazanacak. İlçe genelinde okulların ihtiyacına göre planlanan lojistik ve teslimat işlemlerinin dikkatle yürütülmesi için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

EFELER’DE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ OLARAK ULAŞTIRILACAK DERS...

EFELER’DE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ OLARAK ULAŞTIRILACAK DERS KİTAPLARI VE YARDIMCI KAYNAKLARIN DAĞITIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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