Manavgat'ta dikiz aynasıyla çarpılan yaya hastaneye kaldırıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan bir yaya otomobilin dikiz aynasının çarpması sonucu yaralandı. Olay, Kasaplar Mahallesi 8527 Sokak'ta gerçekleşti.

Kaza yeri ve gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, Türkbeleni istikametine seyir halindeki sürücü Mehmet A. B. idaresindeki 07 CDS 470 plakalı otomobilin dikiz aynası, kontrolsüz bir şekilde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Yusuf T.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ve yere düşen Yusuf T. olay yerinde yaralandı.

Müdahale ve sonraki süreç:

Kazada yaralanan kişiye ilk müdahale, olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Müdahalenin ardından yaralı, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN YAYAYA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.