Manavgat'ta emniyet şeridini işgal eden araçlar kurtarmayı geciktirdi: otomobil kaldırıma çarpıp şarampole devrildi

Manavgat'ta kaza ve müdahale

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kaza, bölgedeki acil müdahale ekiplerini seferber etti. Olay, Ilıca Mahallesi Kumköy Bulvarı'nda yaşandı; araç kaldırıma çıkarak yürümekte olan bir yayaya çarptı ve ardından şarampole devrildi.

Kaza anının detayları:

Kumköy Turizm Bölgesi istikametinden D-400 kara yolu yönüne seyir hâlindeyken, Hatice F.'nin kullandığı 07 BP 008 plakalı otomobil sürücünün kontrolü kaybetmesiyle savruldu. Araç kaldırımdaki Ramazan Ö.'ye çarpıp şarampole devrildi; şarampoldeki yabani bitkiler üzerine devrilmesi iki kişinin de kazayı hafif yaralı olarak atlatmasına yol açtı.

kurtarma ve sağlık ekiplerinin müdahalesi:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi'ne bağlı kurtarma ekibi, kaldırıma çarpan yayayı araç altından çıkardı; ilk müdahale 112 sağlık ekipleri tarafından yapıldı ve yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.

trafik ve emniyet şerdi sorunu:

Müdahale ekiplerinin adrese zamanında ulaşma çabaları sırasında yoğun trafik büyük engel oluşturdu. Ekiplerin öne geçebilmek için kullanmak zorunda kaldıkları emniyet şeridini işgal eden araçlar, müdahaleyi geciktirdi. Bölgedeki kurtarma ekibi, sirenlere rağmen emniyet şeridinden ayrılmayan araçlar nedeniyle zor anlar yaşadı; emniyet şeridini uzun süre işgal eden bir tur otobüsü ise sirenler çalındıktan sonra göstermelik olarak tali yola sapmak zorunda kaldı ve yoluna oradan devam etti.

Olayda adı geçen kişiler ve kurum isimleri, bildirilen bilgiler doğrultusunda korunarak aktarıldı. Yetkililer, benzer durumlarda acil müdahale güzergâhlarının sıcak tutulmasının önemine dikkat çekiyor.

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL KALDIRIMDAKİ YAYAYA ÇARPTIKTAN SONRA ŞARAMPOLE DEVRİLDİ.