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Manavgat'ta evini uyuşturucu üretim merkezine dönüştüren şüpheli yakalandı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nın Manavgat operasyonunda evde 3 kök kenevir, 180 tohum, 5,51 g toz ve 430,50 g kubar esrar ele geçirildi; şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 15:17

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Manavgat'ta evini uyuşturucu üretim merkezine dönüştüren şüpheli yakalandı

operasyon ve gözaltı:

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmada, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda evde uyuşturucu yetiştirdiği tespit edilen 1 şüpheli hakkında arama yapıldı ve şüpheli gözaltına alındı.

ele geçirilen maddeler ve materyaller:

Arama sırasında toplamda 3 kök kenevir bitkisi, 180 adet kenevir tohumu, 5,51 gram toz esrar ve 430,50 gram kubar esrar ele geçirildi. Ayrıca, suçtan elde edildiği değerlendirilen miktarda para, uyuşturucu madde yetiştirmede kullanıldığı değerlendirilen 12 parça iklimlendirme aparatı ve 3 adet cep telefonu da bulundu.

soruşturma ve hukuki süreç:

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, ele geçirilen delillerin incelenmesi ve şüphelinin ifadesinin alınmasının ardından adli sürecin devam edeceği bildirildi. Yetkililer, benzer üretim ve ticarete yönelik çalışmalara kararlılıkla devam edeceklerini açıkladı.

ANTALYA&#039;NIN MANAVGAT İLÇESİNDE JANDARMA TARAFINDAN YAPILAN OPERASYONDA EVDE UYUŞTURU YETİŞTİREN 1...

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE JANDARMA TARAFINDAN YAPILAN OPERASYONDA EVDE UYUŞTURU YETİŞTİREN 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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