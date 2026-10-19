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Manavgat'ta kırmızı ışıkta bekleyen otobüse çarpan sürücü ağır yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde D-400 karayolunda, kırmızı ışıkta bekleyen otobüse arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı; hayati tehlikesi var.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 09:38

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Manavgat'ta kırmızı ışıkta bekleyen otobüse çarpan sürücü ağır yaralandı

Manavgat'ta kırmızı ışıkta bekleyen otobüse arkadan çarpan otomobil

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, D-400 karayolunda seyir halindeki bir otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen bir otobüse çarptı. Olayda otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan K. idaresindeki 07 TDD 69 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Mustafa Y. yönetimindeki 07 MSD 46 plakalı otobüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü yaralandı.

Yaralıya ilk müdahale ve hastaneye sevk:

Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı sürücüye müdahale etti. İlk müdahalenin ardından Oğuzhan K., ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

MANAVGAT İLÇESİNDE KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN OTOBÜSE ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

MANAVGAT İLÇESİNDE KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN OTOBÜSE ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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