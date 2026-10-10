Manavgat'ta lpg tankerinin çarpması trafikte uzun kuyruk oluşturdu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, bir LPG tankerinin hafif ticari araçla çarpışması sonucu şans eseri yaralanma yaşanmadı. Kaza, Alanya-Antalya D-400 karayolunda gerçekleşti ve bölgede uzun araç kuyruklarına neden oldu.

kaza ve araç bilgileri:

Edinilen bilgiye göre, Eray E. idaresindeki 07 GLR 82 plakalı LPG tankerinin, aynı yönde seyreden Melih B. yönetimindeki 07 BME 271 plakalı hafif ticari araca çarpmasıyla kaza yaşandı. Tanker, çarpmanın ardından bir süre hafif ticari aracın önünde sürükledi; kazada ise herhangi bir yaralanma kaydedilmedi.

trafik akışı ve son durum:

Kaza sonrası araçların yolun tek şeridini kapatması nedeniyle trafik akışı kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı ve bölgede uzun bir araç kuyruğu oluştu. Yetkililerin çalışması ve araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE LPG TANKERİNİN HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI.