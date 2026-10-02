Dolar 49,1400 +0,13%
Euro 55,3452 +0,23%
Bist 12.308,84 +0,49%
Altın Gram 6.673,44 +0,52%
EUR/USD 1,1256 +0,10%
Brent Petrol 99,26 -2,98%
--°

Manevi sabah buluşması Kavak'ta cemaatin birlik duygusunu pekiştirdi

Samsun Kavak'ta düzenlenen sabah namazı buluşmasında Hz. Ömer Camii'nde yoğun katılım sağlandı; namaz, Kur'an tilaveti, dua ve ikramlar vardı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 14:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Manevi sabah buluşması Kavak'ta cemaatin birlik duygusunu pekiştirdi

Manevi sabah buluşması Hz. Ömer Camii'nde gerçekleştirildi

Samsun'un Kavak ilçesinde İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen sabah namazı buluşması, Hz. Ömer Camii'nde yoğun katılımla ve manevi bir atmosfer içinde yapıldı.

Program akışı:

Etkinlik, Kavak İlçe Müftüsü Ünal Öztürk'ün katılımıyla başladı. Cemaatle sabah namazı kılındı; devamında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve hep birlikte dua edildi. Program boyunca birlik ve beraberlik temaları öne çıktı.

Samimiyet ve ikramlar:

Namazın ardından katılımcılar arasında sıcak çorba ve çay ikramı yapıldı; bu anlar, ibadetin ardından geliştirilen samimi sohbetlerle desteklendi. Etkinliğin hedefi, gençlerin bir araya gelerek manevi bağı güçlendirmesi ve topluluk içinde birlik duygusunun pekiştirilmesiydi.

KAVAK&#039;TA SABAH NAMAZI BULUŞMASI YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

KAVAK'TA SABAH NAMAZI BULUŞMASI YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gebze'den Adıyaman'a dayanışma köprüsü: 11 okulda öğrencilere yardım
images

Diyarbakır'da itfaiyenin küçük kurtarma operasyonu: motor kapağında üç yavru ked...
images

Gençlerin vefası Marmaris'te gazileri duygulandırdı
images

Çanakkale'den kutsala pedal: Murat Tecimen'in umre yolculuğu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Samsun'da OKUSAM projesiyle okuma kültürü güçlendirilecek

Adalet arayışı limanda: Filo Jet faciasının yakınları mahkeme sonrası yürüdü

Kapatıldığı belirtilen ruhsatsız ocakta göçük: madenci hayatını kaybetti

Ulubey yolunda çarpışma: aynı aileden üç kişi yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı