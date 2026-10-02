Manevi sabah buluşması Kavak'ta cemaatin birlik duygusunu pekiştirdi

Manevi sabah buluşması Hz. Ömer Camii'nde gerçekleştirildi

Samsun'un Kavak ilçesinde İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen sabah namazı buluşması, Hz. Ömer Camii'nde yoğun katılımla ve manevi bir atmosfer içinde yapıldı.

Program akışı:

Etkinlik, Kavak İlçe Müftüsü Ünal Öztürk'ün katılımıyla başladı. Cemaatle sabah namazı kılındı; devamında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve hep birlikte dua edildi. Program boyunca birlik ve beraberlik temaları öne çıktı.

Samimiyet ve ikramlar:

Namazın ardından katılımcılar arasında sıcak çorba ve çay ikramı yapıldı; bu anlar, ibadetin ardından geliştirilen samimi sohbetlerle desteklendi. Etkinliğin hedefi, gençlerin bir araya gelerek manevi bağı güçlendirmesi ve topluluk içinde birlik duygusunun pekiştirilmesiydi.

KAVAK'TA SABAH NAMAZI BULUŞMASI YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ