Adıyaman’da çocuklara hayvan sevgisi dersi: patibulansla tanıştılar

Adıyaman Belediyesi'nden Cumhuriyet İlkokulu'nda farkındalık etkinliği

Adıyaman Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Cumhuriyet İlkokulu'nda öğrencilere yönelik bir farkındalık programı düzenledi. Etkinlik, Veteriner İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirildi ve veteriner hekimler çocuklarla bir araya gelerek hayvanların korunması, yaşam hakları ve bakım ihtiyaçları hakkında yaş gruplarına uygun bilgiler verdi.

etkinlikte neler yapıldı:

Okul bahçesine getirilen Patibulans aracı öğrencilerin yoğun ilgisini çekti. Veteriner hekimler aracın hangi durumlarda ve nasıl hizmet verdiğini anlattı; öğrenciler merak ettikleri soruları yönelterek belediyenin sokak hayvanlarına yönelik uygulamaları hakkında doğrudan bilgi aldı. Program kapsamında sahada gözle görülür örneklerle hayvanların beslenme ve bakım gereksinimlerine dikkat çekildi.

Etkinlik sırasında öğrencilerle birlikte okul bahçesindeki bir kediye mama verildi. Bu uygulama, pratik bir farkındalık çalışması olarak hayvanlara düzenli bakım sağlamanın ve beslemenin önemini pekiştirdi. Yetkililer, çocuklara erken yaşta hayvan sevgisi ve sorumluluk bilinci kazandırmanın uzun vadede toplumsal duyarlılığı artıracağını vurguladı.

belediyenin mesajı:

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere çocukların canlılara karşı duyarlı bireyler olarak yetişmesini önemsediklerini belirterek, Hayvanların yaşam hakkına saygı göstermek, onları korumak ve ihtiyaçlarına duyarlı olmak hepimizin ortak sorumluluğu. Çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren hayvan sevgisiyle büyümesini, doğaya ve tüm canlılara karşı duyarlı bireyler olarak yetişmesini çok önemsiyoruz. Bu nedenle 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında çocuklarımızı veteriner hekimlerimizle buluşturduk; hem can dostlarımızı tanımalarını hem de onların yaşam hakları konusunda bilinçlenmelerini istedik. Adıyaman Belediyesi olarak Veteriner İşleri Müdürlüğümüz ve 7 gün 24 saat hizmet veren Patibulans aracımızla sokak hayvanlarımızın korunması, bakımı ve tedavisi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çocuklarımızın bugün gösterdiği sevgi ve duyarlılık, geleceğe dair en güzel umutlarımızdan biri diye konuştu.

ADIYAMAN BELEDİYESİ, 4 EKİM DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ KAPSAMINDA CUMHURİYET İLKOKULU’NDA ÇOCUKLARA YÖNELİK FARKINDALIK ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ.