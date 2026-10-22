Manifest'in kurucusu Tolga Akış 12 kasım 2026'da hakim karşısına çıkacak

dava ve tarih:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kabul edildi. Savcılık, Tolga Akış hakkında müstehcenlik suçu kapsamında soruşturma yürüttü; dosyada Akış için 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tutuklu olan Akış'ın yargılanmasına 12 kasım 2026 tarihinde başlanacağı bildirildi.

iddianamenin iddiaları:

İddianamede, Akış'ın Manifest adlı müzik grubuna ait müstehcen görüntüleri basın ve yayın yolu ile yayınladığı ve yayınlanmasına aracılık ettiği öne sürüldü. Savcılık bulgularına göre Akış, grubun yapımcısı ve şirket sahibi olarak grubun sorumluluğunu üstlendi; grup üyelerinin kim olacağını Big Five Türkiye programı aracılığıyla seçtiği, tüm konser ve gösteri faaliyetlerinin menajerlik şirketi vasıtasıyla kendisinin planlayıp yönettiği belirtildi.

İddianamede ayrıca grubun faaliyetlerinin ve görsel sunumunun ticari strateji ekseninde şekillendirildiği, kıyafet ve koreografilerin hedef kitlede edep ve haya duygularını zayıflatacak şekilde kullanıldığı iddia edildi. Dosyada, söz konusu gösterilerin özellikle çocuklar ve gelişme çağındaki izleyiciler açısından olumsuz etkileri üzerinde durularak, bu tür şovların korunması gereken çocuk psikolojisi ve toplum ahlakı açısından sakıncalar taşıdığı vurgulandı.

savunma ve karşıt tespitler:

Akış savunmasında, kendisinin Manifest adlı müzik grubunun kurucusu olduğunu, grup üyelerini Big Five Türkiye yarışmasıyla seçtiğini ve Küçükçiftlikpark'ta gerçekleşen dosyada şüpheli olarak yer almadığını belirtti. Ayrıca koreografilerin kendi yönetiminde olmadığını, finansal gelir paylaşımının yüzde 60'ını kadınlara eşit dağıttığını ve yüzde 40'ının menajerlik projesine ayrıldığını ifade etti.

Buna karşılık iddianamede Akış'ın grubun yapımcısı ve şirket sahibi sıfatıyla grubun her yönünü planladığı, finansal işlemleri yürüttüğü ve menajerlik görevinin yalnızca temsil niteliğinde kalmayıp konserlerin organizasyonundan finansal süreçlere kadar geniş bir sorumluluğu kapsadığı değerlendirmesi yapıldı. Savcılık, menajer konumunda olan kişinin gösterilerin toplumun edep ve haya duygusu üzerindeki etkisinden habersiz olamayacağını, aksine bu unsurların pazarlama stratejisinin parçası olarak kullanıldığını öne sürdü.

iddianamenin sonucu ve süreç:

İddianamede, toplumda milyonlarca çocuğun takip ettiği ve rol model kabul ettiği grubun görüntülerinin tasarlanması, finanse edilmesi ve yaş koruma filtresi uygulanmaksızın kitlelere ulaştırılmasında aktif faaliyetin Tolga Akış tarafından yürütüldüğü ifade edildi. Hazırlanan iddianameye göre Akış'ın, Manifest grubuna ilişkin müstehcen görüntü ve performansların oluşumuna sebebiyet verdiği ve bunların yayımlanmasına aracılık ettiği sabit kabul edildi.

İddianamenin kabulüyle birlikte Akış'ın yargılanma süreci önümüzdeki günlerde başlayacak ve duruşma takvimi kapsamında ilk duruşma 12 kasım 2026 tarihinde görülecek. Savcılığın talep ettiği ceza aralığı dosyada açık şekilde belirtildi.

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