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Operasyonda yakalandı: Yozgat ve Yerköy'de 430 sentetik ecza ele geçirildi

Yozgat merkez ve Yerköy'de Narkotik ekiplerinin operasyonunda araç aramasında 430 sentetik ecza, 1,27 gram metamfetamin ve kullanım aparatı ele geçirildi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 13:08

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Operasyonda yakalandı: Yozgat ve Yerköy'de 430 sentetik ecza ele geçirildi

Operasyonun detayları:

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yozgat kent merkezi ile Yerköy ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Takibe alınan şüphelilerin araçlarında yapılan aramada çok sayıda ürün ele geçirildi.

ele geçirilenler:

Aramada 430 adet sentetik ecza, 1,27 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

gözaltılar ve işlemler:

Olayla ilgili olarak S.K., H.K., Y.Y., K.Y., K.Ş. ve F.U. isimli şüphelilerin gözaltına alındığı, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

YOZGAT&#039;TA DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 430 ADET SENTETİK ECZA ELE GEÇİRİLDİ.

YOZGAT'TA DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 430 ADET SENTETİK ECZA ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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