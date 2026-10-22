Toplumun dayanıklılığı için sigortacılığı yeniden tanımlıyor AXA Türkiye

Risklerin çeşitlendiği ve birbirine daha sık bağlandığı bir dönemde AXA Türkiye, sigortacılığı hasarları karşılamanın ötesine taşıma hedefiyle hareket ediyor. Şirket, iklim değişikliği, doğal afetler, sağlık riskleri, teknolojik dönüşüm ve ekonomik dalgalanmaların oluşturduğu karmaşık risk ortamına yönelik çözümler geliştirerek toplumun ve ekonominin dayanıklılığını artırmayı amaçlıyor.

risklerin yeni dinamikleri:

Günümüzde bir alanda beliren riskler kısa sürede bireylerden kurumlara, şehirlerden makroekonomiye uzanan etki zincirleri yaratabiliyor. Bu yüzden riskleri öngörmek, etkilerini azaltmak ve değişen koşullara uyum sağlamak geleneksel yaklaşımların ötesinde bir strateji gerektiriyor. AXA Türkiye, bu bağlamda risk farkındalığını artırmayı ve önleyici tedbirlerin yaygınlaşmasını önceliklendirdiğini vurguluyor.

iş birliği ve önleyici yaklaşım:

Şirket; kamu kurumları, yerel yönetimler, iş dünyası, akademi ve sivil toplumla kurduğu iş birliklerini, küresel bilgi birikimi, risk uzmanlığı, veri temelli çözümler ve önleyici sigortacılık yaklaşımıyla desteklemeyi planlıyor. AXA Türkiye, risklerin daha iyi anlaşılmasından koruyucu çözümlerin geliştirilmesine kadar çeşitli alanlarda ortak programlar yürüterek toplumun hazırlığını güçlendirmeye odaklanıyor.

AXA Türkiye CEO’su Yavuz Ölken bu stratejiyi özetlerken şunları söyledi: "Karşı karşıya olduğumuz riskler yalnızca artmıyor; aynı zamanda giderek daha fazla birbirine bağlanıyor. Bu tablo, dayanıklılığı bugünden güçlendirmeyi ve ortak bir anlayışla hareket etmeyi gerekli kılıyor. Kamu kurumlarımız ve yerel yönetimlerimiz bu alanda önemli çalışmalar yürütüyor. Biz de AXA Türkiye olarak küresel bilgi birikimimiz, risk uzmanlığımız ve önleyici sigortacılık yaklaşımımızla bu çalışmaların yanında yer alıyoruz. Amacımız; risklerin daha iyi anlaşılmasına, etkilerinin azaltılmasına ve toplumun geleceğe daha hazırlıklı hâle gelmesine katkıda bulunmak. Şirket olarak toplumun dayanıklılık ortaklarından biri olma kararlılığımızın temelinde de bu anlayış bulunuyor."

Şirket ayrıca toplumda dayanıklılık bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor ve bu kapsamda iklim değişikliğinin Türkiye üzerindeki etkilerini ve uyum adımlarını ele alan AXA Türkiye İklim Raporunu kamuoyuyla paylaştı. Bu rapor, hem risklerin görünür kılınmasına hem de atılması gereken adımların tartışılmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

AXA TÜRKİYE CEO’SU YAVUZ ÖLKEN