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Bilecik'te kahve paketlerine gizlenmiş kokainle yakalanan üç kişi cezaevine gönderildi

Bilecik'te durdurulan araçta kahve paketlerine gizlenmiş 4 parça kokain ele geçirildi; 3 şüpheli 'uyuşturucu imal ve ticareti' suçlamasıyla tutuklandı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 13:12

GÜNCELLEME: 22 Ekim 2026 - 13:19

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bilecik'te kahve paketlerine gizlenmiş kokainle yakalanan üç kişi cezaevine gönderildi

olayın detayları:

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta ve araçta bulunan 3 şahsın üzerinde yapılan aramalarda, kahve paketleri içerisine gizlenmiş 4 parça hâlinde muhtelif miktarda kokain maddesi ele geçirildi.

gözaltı ve yasal süreç:

'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

BİLECİK&#039;TE ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN ARAÇTA KAHVE PAKETLERİ İÇERİSİNE GİZLENMİŞ KOKAİN ELE...

BİLECİK'TE ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN ARAÇTA KAHVE PAKETLERİ İÇERİSİNE GİZLENMİŞ KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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