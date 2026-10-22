Bilecik'te kahve paketlerine gizlenmiş kokainle yakalanan üç kişi cezaevine gönderildi

olayın detayları:

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta ve araçta bulunan 3 şahsın üzerinde yapılan aramalarda, kahve paketleri içerisine gizlenmiş 4 parça hâlinde muhtelif miktarda kokain maddesi ele geçirildi.

gözaltı ve yasal süreç:

'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

BİLECİK'TE ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN ARAÇTA KAHVE PAKETLERİ İÇERİSİNE GİZLENMİŞ KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ.