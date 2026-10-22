Kızıltepe'de taşlı sopalı kavgada lüks otomobil hasar aldı

Olayın gelişimi:

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki taraf arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu taraflardan birine ait lüks otomobile taş ve sopalarla zarar verildi.

Güvenlik müdahalesi ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yetkililer, olayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlatıldığını bildirdi ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Olayın çıkış sebebiyle ilgili şu ana kadar net bir açıklama yapılmadı; emniyet birimleri delil toplama ve görgü tanıklarının ifadelerini alma çalışmasını sürdürüyor.

MARDİN'İN KIZILTEPE İLÇESİNDE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGADA LÜKS OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ.