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Kızıltepe'de taşlı sopalı kavgada lüks otomobil hasar aldı

Kızıltepe'de henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü; taş ve sopalarla zarar gören lüks otomobil sonrası polis ekipleri inceleme başlattı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 13:09

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kızıltepe'de taşlı sopalı kavgada lüks otomobil hasar aldı

Olayın gelişimi:

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki taraf arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu taraflardan birine ait lüks otomobile taş ve sopalarla zarar verildi.

Güvenlik müdahalesi ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yetkililer, olayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlatıldığını bildirdi ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Olayın çıkış sebebiyle ilgili şu ana kadar net bir açıklama yapılmadı; emniyet birimleri delil toplama ve görgü tanıklarının ifadelerini alma çalışmasını sürdürüyor.

MARDİN&#039;İN KIZILTEPE İLÇESİNDE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGADA LÜKS OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ.

MARDİN'İN KIZILTEPE İLÇESİNDE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGADA LÜKS OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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