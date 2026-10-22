Okul çevrelerinde sıkı denetim: Kilis'te 332 bin lira idari ceza uygulandı

Kilis'te okul güvenliğine yönelik kapsamlı denetimler sürüyor

Kilis Valiliği koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitim alması amacıyla yürütülen tedbirler yoğunlaştırıldı. Program kapsamında il merkezi ve ilçelerde toplam 204 okul kapsama alındı; 14 Eylül 2026'dan itibaren ise 162 okul ve çevresi özel denetimlere tabi tutuldu.

Görev dağılımı ve alınan önlemler:

Okul ve çevre güvenliğini sağlamak için farklı kademelerde personel görevlendirildi. Okul bahçelerinde 114 bahçe güvenlik görevlisi çalışırken, günlük destek için 28 güvenlik korucusu bulunuyor. İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 50 çarşı ve mahalle bekçisi ile 19 polis memuru olmak üzere toplam 69 personel okul güvenliği çalışmalarında yer alıyor. Ayrıca, 45 emniyet ve 52 jandarma rütbeli personel Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi olarak görevlendirildi. Özellikle öğrencilerin okula giriş ve çıkış saatlerinde trafik ve çevre güvenliği denetimleri düzenli olarak yapılıyor.

Denetim sonuçları ve uygulanan yaptırımlar:

14 Eylül 2026'den itibaren gerçekleştirilen kontrollerde jandarma sorumluluk bölgesinde 91, emniyet sorumluluk bölgesinde 71 olmak üzere toplam 162 okul ve çevresi kontrol edildi. Yapılan kimlik sorgulaması sayısı 10.822 olarak kaydedildi. Araç sorgulamalarında emniyet ekiplerince 1.692, jandarma ekiplerince 2.239 olmak üzere toplam 3.931 araç incelendi; ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 955 motosikletin sorgulamasını gerçekleştirdi.

Okul servis araçlarına yönelik denetimler emniyet ekiplerince 419, jandarma ekiplerince 439 olmak üzere toplam 858 kontrol şeklinde gerçekleşti. Okul çevresindeki park ve bahçelerde 81 güvenlik kontrolü, umuma açık iş yerlerinde ise 166 denetim yapıldı. Denetimler sonucunda trafik ve ilgili mevzuat kapsamında idari yaptırımlar uygulandı; İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 286.310 TL, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 46.187 TL idari para cezası kesilerek toplam 332.497 TL ceza uygulandı.

Kilis Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, çocukların güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulanarak okullarda huzurun, ailelerde güven duygusunun hâkim olması için kurumlar arası koordinasyonun sürdürüleceği belirtildi. Açıklamada, Kilis'in her okulunda, mahallesinde ve köyünde çocukların güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların eğitim-öğretim yılı boyunca aynı hassasiyet ve kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.

KİLİS'TE 204 OKULDA GÜVENLİ EĞİTİM ORTAMININ SAĞLANMASI AMACIYLA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA, 14 EYLÜL 2026'DAN İTİBAREN 162 OKUL VE ÇEVRESİ DENETLENDİ.