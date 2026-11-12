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Bağcılar'da kentin nabzı tutuldu: 'İstanbul'u dinliyoruz' altıncısı

AK Parti'nin 'İstanbul'u dinliyoruz' buluşmasının altıncısı Bağcılar'da gerçekleşti; muhtar, STK ve iş dünyası taleplerini iletti, Yıldız vaatlerin yüzde 70'ini tamamladık dedi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 17:09

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bağcılar'da kentin nabzı tutuldu: 'İstanbul'u dinliyoruz' altıncısı

Bağcılar'da kentin nabzı tutuldu: 'İstanbul'u dinliyoruz' altıncısı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'İstanbul'u Dinliyoruz' buluşmalarının altıncısı Bağcılar'da gerçekleştirildi. Programa AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız ve AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Mikail Çakır katıldı.

katılımcılar taleplerini dile getirdi:

Toplantıda ilçe muhtarları, sivil toplum kuruluşları, spor kulüpleri, iş dünyası temsilcileri ve kanaat önderleri bir araya gelerek talep ve sorunlarını dile getirdi. Katılımcılar, doğrudan sahadan gelen geri bildirimlerin yetkililere aktarılmasını önemsediğini vurguladı.

partinin yerel ve ulusal mesajı:

Abdullah Özdemir toplantıda, partisinin milletle iç içe olma anlayışını öne çıkardı ve organizasyonu koordine eden ilçe teşkilatına teşekkür etti. Özdemir, en çok önem verdikleri hususun AK Parti'nin milletin partisi olması olduğunu belirterek, partinin 25 yıldır süren mücadelesine vurgu yaptı. Özdemir, gücünü milletinden alan bir parti olarak hem bölgesel meseleleri hem de ülke gündemini yakından takip ettiklerini ifade etti ve vatandaşların son dönemlerde gösterdiği güçlü destekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

Özdemir ayrıca geçmişte Bağcılar'da görev yaptığını hatırlatarak, ilçede yürütülen çalışmalar ve projeleri yerinde görmekten gurur duyduğunu belirtti. İl başkanı, AK Parti belediyelerinin hizmet anlayışının İstanbul geneline yayılması hedefini de dile getirdi ve Cumhurbaşkanı'nın uluslararası platformlardaki etkin rolüne atıfta bulunarak Birleşmiş Milletler ve NATO gibi mecralarda sesin güçlü duyurulduğunu vurguladı.

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız ise salondaki katılımcılarla kurduğu gönül bağını ifade etti ve Abdullah Özdemir'in ilçeye kısa sürede kazandırdığı eserlerden söz etti. Yıldız, görevi devralmalarının üzerinden yaklaşık iki yıl geçtiğini belirterek, seçim vaatlerini öncelik olarak gördüklerini anlattı. Yıldız, verdikleri seçim vaatlerinin yüzde 70'ine yakınını tamamladıklarını ve kalan kısmı önümüzdeki 2,5 yıllık süreçte hayata geçirerek sözleri yerine getireceklerini açıkladı.

Program, katılımcıların taleplerinin kayıt altına alınması ve yetkili birimlere iletilmesi kararıyla son buldu. İlçe temsilcileri benzer buluşmaların devam etmesini talep ederek, sürecin takip edileceğini ifade etti.

AK Parti’nin &quot;İstanbul’u Dinliyoruz&quot; buluşmalarının altıncısı Bağcılar’da...

AK Parti’nin "İstanbul’u Dinliyoruz" buluşmalarının altıncısı Bağcılar’da gerçekleştirildi

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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