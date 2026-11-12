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Orman çalışmasında devrilen çam ağacı sonucu bir işçi hayatını kaybetti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ağaç kesimi sırasında üzerine çam ağacı devrilen 43 yaşındaki orman işçisi Serkan Boztepe yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 17:02

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Orman çalışmasında devrilen çam ağacı sonucu bir işçi hayatını kaybetti

Orman çalışmasında devrilen çam ağacı sonucu bir işçi hayatını kaybetti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde gerçekleşen kazada, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü personeli 43 yaşındaki Serkan Boztepe yaşamını yitirdi. Olay, görev yaptığı sırada meydana geldi ve çalışma sırasında devrilen ağaç Boztepe'nin üzerine düştü.

Olayın detayları:

Kaza, Menteşe'ye bağlı Zeytinköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Denizova Orman İşletme Şefliği bünyesinde görev yapan Boztepe, ağaç kesimi çalışması sırasında devrilen çam ağacının altında kalarak ağır yaralandı. Olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen Boztepe hayatını kaybetti; merhumun Menteşe'ye bağlı Dağpınar Mahallesi'nden olduğu öğrenildi.

İnceleme ve adli süreç:

Olayın ardından yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Kazanın kesin sebebi ve sorumluluk kapsamı, yürütülecek soruşturma ve keşif çalışmalarıyla belirlenecek. Olayla ilgili detaylı tespitler tamamlandıkça resmi makamlar tarafından bilgi paylaşılacağı bildirildi.

MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİNDE AĞAÇ KESİMİ SIRASINDA ÜZERİNE ÇAM AĞACI DEVRİLEN 43 YAŞINDAKİ MUĞLA...

MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİNDE AĞAÇ KESİMİ SIRASINDA ÜZERİNE ÇAM AĞACI DEVRİLEN 43 YAŞINDAKİ MUĞLA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ SERKAN BOZTEPE YAŞAMINI YİTİRDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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