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boğaz hattında kaçak tütün ve alkole operasyon: 7 gözaltı

İstanbul'da Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 12.250 paket kaçak tütün ve 58 şişe bandrolsüz alkol ele geçirildi, 7 kişi gözaltında.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 17:08

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EDİTÖR: Murat Öztürk

boğaz hattında kaçak tütün ve alkole operasyon: 7 gözaltı

İstanbul'da sahil güvenlik operasyonu

Deniz yoluyla Türkiye'ye kaçak alkol ve tütün ürünleri sokulduğu değerlendirilen yapılanmaya yönelik olarak İstanbul'da bir operasyon gerçekleştirildi. İşlemler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütüldü.

operasyonun kapsamı:

Operasyonu Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri gerçekleştirdi. Eş zamanlı yapılan aramalarda 3 konut ve 4 iş yeri olmak üzere toplam 7 adreste arama yapıldı ve 7 şüpheli gözaltına alındı.

ele geçirilen ürünler:

Aramalarda ele geçirilenler arasında 12.250 paket kaçak tütün, 58 şişe bandrolsüz alkol, 71 paket kaçak sigara, 99 paket sigara ve 3 adet elektronik sigara yer aldı. Yetkililer ele geçirilen malzemeler ve gözaltındaki şüphelilerle ilgili işlemlerin devam ettiğini bildirdi.

DENİZ YOLUYLA TÜRKİYE&#039;YE KAÇAK ALKOL VE TÜTÜN ÜRÜNLERİ SOKANLARA YÖNELİK İSTANBUL&#039;DA...

DENİZ YOLUYLA TÜRKİYE'YE KAÇAK ALKOL VE TÜTÜN ÜRÜNLERİ SOKANLARA YÖNELİK İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA 12 BİN 250 PAKET KAÇAK TÜTÜN, 58 ŞİŞE BANDROLSÜZ ALKOL, 71 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLİRKEN, 7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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