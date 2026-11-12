boğaz hattında kaçak tütün ve alkole operasyon: 7 gözaltı

İstanbul'da sahil güvenlik operasyonu

Deniz yoluyla Türkiye'ye kaçak alkol ve tütün ürünleri sokulduğu değerlendirilen yapılanmaya yönelik olarak İstanbul'da bir operasyon gerçekleştirildi. İşlemler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütüldü.

operasyonun kapsamı:

Operasyonu Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri gerçekleştirdi. Eş zamanlı yapılan aramalarda 3 konut ve 4 iş yeri olmak üzere toplam 7 adreste arama yapıldı ve 7 şüpheli gözaltına alındı.

ele geçirilen ürünler:

Aramalarda ele geçirilenler arasında 12.250 paket kaçak tütün, 58 şişe bandrolsüz alkol, 71 paket kaçak sigara, 99 paket sigara ve 3 adet elektronik sigara yer aldı. Yetkililer ele geçirilen malzemeler ve gözaltındaki şüphelilerle ilgili işlemlerin devam ettiğini bildirdi.

DENİZ YOLUYLA TÜRKİYE'YE KAÇAK ALKOL VE TÜTÜN ÜRÜNLERİ SOKANLARA YÖNELİK İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA 12 BİN 250 PAKET KAÇAK TÜTÜN, 58 ŞİŞE BANDROLSÜZ ALKOL, 71 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLİRKEN, 7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.