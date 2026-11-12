Devrek'te Başlarkadı rampasında alev alan Metro Turizm otobüsü hizmet dışı kaldı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde, Başlarkadı rampası mevkiinde seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Bartın’dan İstanbul’a giden Metro Turizm firmasına ait 34 RAK 443 plakalı Mercedes marka otobüste alevlerin yükselmesi üzerine sürücü ve yolcular hızlıca tahliye edildi.

olayın gelişimi ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, otobüs Başlarkadı rampasına geldiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücü Ö.K. (47), aracı yol kenarına çekerek araçta bulunan 15 yolcu ile birlikte görevli 3 personeli tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangını söndürdü.

sonrası ve soruşturma:

Yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili olarak başlatılan inceleme devam ediyor. Yolcuların güvende olduğu belirtilirken, mağdur olanlar başka bir otobüsle yolculuklarına devam etti. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Devrek’te seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı