Dolar 50,2543 +0,05%
Euro 55,7098 -0,08%
Bist 11.811,19 +1,24%
Altın Gram 6.259,43 -3,16%
EUR/USD 1,1062 -0,25%
Brent Petrol 93,32 +0,60%
--°

Devrek'te Başlarkadı rampasında alev alan Metro Turizm otobüsü hizmet dışı kaldı

Devrek'te Başlarkadı rampasında seyir halindeki Metro Turizm otobüsünde çıkan yangın, 15 yolcu ve personelin tahliyesiyle söndürüldü.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 17:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Devrek'te Başlarkadı rampasında alev alan Metro Turizm otobüsü hizmet dışı kaldı

Devrek'te Başlarkadı rampasında alev alan Metro Turizm otobüsü hizmet dışı kaldı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde, Başlarkadı rampası mevkiinde seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Bartın’dan İstanbul’a giden Metro Turizm firmasına ait 34 RAK 443 plakalı Mercedes marka otobüste alevlerin yükselmesi üzerine sürücü ve yolcular hızlıca tahliye edildi.

olayın gelişimi ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, otobüs Başlarkadı rampasına geldiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücü Ö.K. (47), aracı yol kenarına çekerek araçta bulunan 15 yolcu ile birlikte görevli 3 personeli tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangını söndürdü.

sonrası ve soruşturma:

Yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili olarak başlatılan inceleme devam ediyor. Yolcuların güvende olduğu belirtilirken, mağdur olanlar başka bir otobüsle yolculuklarına devam etti. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Devrek’te seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı

Devrek’te seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Efeler'de uyuşturucu ve silah ele geçirildi; bir şüpheli tutuklandı
images

Vezirköprü'de çalışma sırasında yüksekten düşen işçinin ölümü soruşturuluyor
images

Mesleki eylemde helyum balonu patladı: 4 kişi yaralandı
images

Barınaktan kaçırılan pitbull yeniden belediyeye teslim edildi, şüpheli adli kont...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Efeler'de uyuşturucu ve silah ele geçirildi; bir şüpheli tutuklandı

Vezirköprü'de çalışma sırasında yüksekten düşen işçinin ölümü soruşturuluyor

Muratpaşa'da COP TOWN başladı: plastik kirliliğinin haritası ve kent ölçeğinde iklim tartışıldı

Mesleki eylemde helyum balonu patladı: 4 kişi yaralandı

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi