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Manisa Aile Platformu aileyi koruma adımlarını kararlılıkla savundu

Manisa Aile Platformu İl Temsilcisi Abdurrahman Rüzgar, 'Ailem Güvende' operasyonlarına destek verip, LGBT propagandasıyla mücadele için yasal adım istedi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 12:09

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Manisa Aile Platformu aileyi koruma adımlarını kararlılıkla savundu

Manisa Aile Platformu 'Ailem Güvende' operasyonlarını destekliyor

Manisa Aile Platformu İl Temsilcisi Abdurrahman Rüzgar, aile kurumunun korunmasına yönelik başlatılan 'Ailem Güvende' operasyonlarına tam destek verdiklerini açıkladı. Rüzgar, platformun milli, manevi ve kültürel aile yapısını hedef alan tehditlere karşı sürekli bir mücadele içinde olduğunu vurguladı.

Neden operasyonlara destek verdiklerini açıkladı:

Rüzgar, platform olarak özellikle 'LGBT Propagandası ve Dayatması' gibi unsurların aile yapısına yönelik küresel bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Açıklamasında, "Manisa Aile Platformu olarak, 'LGBT Propagandası ve Dayatması' başta olmak üzere milli-manevi-kültürel aile yapımıza yönelik tüm küresel tehditlere karşı mücadele etmekte ve ailenin korunmasına dair güçlü bir kamuoyu oluşturmaktayız" ifadelerini kullandı.

Rüzgar, küresel merkezlerin yürüttüğü politikaların toplumsal çözülmeye yol açtığını savunarak, bu eğilimleri; "cinsiyetsizleştirme politikaları, zehir tacirliği, fuhuş tuzağı, dijital bağımlılıklar" gibi başlıklarla tanımladı ve bunların organize bir saldırı olduğuna dikkat çekti. Devletin emniyet ve yargı birimleri tarafından yürütülen operasyonları ise "tarihi ve milli bir adım" olarak nitelendirdi.

Hukuki düzenleme çağrısı:

Platform temsilcisi, operasyonların etkili olabilmesi için idari adımların tamamlayıcı bir hukuki çerçevenin zorunlu olduğunu söyledi. Rüzgar, kamusal alanlardan eğitime, medyadan dijital mecralara kadar her türlü LGBT propagandası, dayatması ve örgütlenmesinin "hukuki olarak yasaklanması" gerektiğini belirtti ve cinsiyetsizleştirme propagandasına karşı net yasal düzenleme talep etti.

Özellikle çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimlerinin korunmasının önemine vurgu yapan Rüzgar, kapsamlı hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesini istedi: "Bu koruyucu çerçevenin eksiksiz tamamlanması ve kalıcı hale gelmesi için... açık, net ve tavizsiz bir şekilde cinsiyetsizleştirme propagandasına karşı yasal düzenlemenin yapılması büyük önem taşımaktadır."

Rüzgar açıklamasını, akademik ve hukuki mecralarda sürdürdükleri mücadelenin devam edeceğini belirterek sonlandırdı. Platform, devletin başlattığı 'Ailem Güvende' operasyonlarının genişletilmesi ve küresel lobilerin finansal-dijital uzantılarına karşı üst düzey koruyucu tedbirlerin uygulanmasının takipçisi olacaklarını duyurdu.

Manisa Aile Platformu, aile kurumunu ve toplumsal dokuyu hedef alan oluşumlara karşı uyanık olacaklarını ve bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

MANİSA AİLE PLATFORMU İL TEMSİLCİSİ ABDURRAHMAN RÜZGAR

MANİSA AİLE PLATFORMU İL TEMSİLCİSİ ABDURRAHMAN RÜZGAR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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