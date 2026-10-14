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Manisa FK karşılıklı anlaşmayla yolları ayırdı: Ahmet Pektaş ayrıldı

Trendyol 1. Lig ekibi Manisa FK, teknik direktör Ahmet Pektaş ile karşılıklı anlaşma sonucu yollarını ayırdı; kulüp, emekleri için teşekkür etti.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 09:07

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Manisa FK karşılıklı anlaşmayla yolları ayırdı: Ahmet Pektaş ayrıldı

Manisa FK karşılıklı anlaşmayla yolları ayırdı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, teknik direktör Ahmet Pektaş ile karşılıklı anlaşma sonucu yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp kararı, iki tarafın ortak mutabakatıyla alındığını duyurdu.

kulüp açıklaması ve vurgular:

Kulüpten yapılan açıklamada ayrılığın karşılıklı anlaşma doğrultusunda gerçekleştiği belirtildi. Açıklamada Pektaş'ın kulüpte önemli bir sorumluluk üstlendiği ve görev süresi boyunca takımın başarısı için gayret gösterdiği ifade edildi.

teşekkür ve gelecek dilekleri:

Kulüp, Ahmet Pektaş'a görev süresince verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederek, bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi. Resmi metin, tarafların ayrılığı uzlaşıyla sonuçlandırdığını ve Pektaş'a iyi dileklerini ilettiğini vurguladı.

MANİSA FK, TEKNİK DİREKTÖR AHMET PEKTAŞ İLE KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLARINI AYIRDIĞINI DUYURDU....

MANİSA FK, TEKNİK DİREKTÖR AHMET PEKTAŞ İLE KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLARINI AYIRDIĞINI DUYURDU. KULÜP, PEKTAŞ’A GÖREV SÜRESİNCE VERDİĞİ EMEKLERDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDEREK KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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