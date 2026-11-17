törenin özeti:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi'nde düzenlenen 14. Beyaz Önlük Takdim Töreni'nde fakülteye yeni katılan 51 öğrenci, akademisyenlerin desteğiyle beyaz önlüklerini giyerek veteriner hekimliğe ilk adımlarını attı. Tören Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi.

rektör yardımcısının vurguları:

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, OMÜ Veteriner Fakültesi'nin eğitim kalitesine dikkat çekti ve fakültenin "Türkiye’nin en yüksek puanla öğrenci alan dördüncü veteriner fakültesi" olduğuna işaret etti. Kurnaz, fakültenin VEDEK akreditasyonuyla ulusal ve uluslararası düzeyde öne çıktığını, öğretim üyelerinin yayın ve proje performansında önemli bir ivme kaydedildiğini belirtti ve bu başarının bir ekip işi olduğunu vurguladı.

hastane hizmetleri ve mesleğin sorumluluğu:

Kurnaz, Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nin bölge için taşıdığı öneme dikkat çekerek, hastanenin bölgede tek hayvan hastanesi olduğunu ve yılda yaklaşık 30 binin üzerinde hastaya müdahale edildiğini aktardı. Hastayla iletişim kurmanın ve doğru tanı koymanın zorluklarına değinen Kurnaz, öğrencilerin beş yıllık eğitim sonunda iyi yetişmiş veteriner hekimler olarak mezun olacaklarına dair güvence verdi.

beyaz önlüğün anlamı:

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Çenesiz ise beyaz önlüğün taşıdığı derin anlamı açıkladı: "Beyaz önlük bir kıyafetten çok daha fazlasıdır. O; bilimin, emeğin, vicdanın, dürüstlüğün, merhametin ve mesleki sorumluluğun simgesidir." Çenesiz, veteriner hekimliğin yalnızca hayvan tedavisiyle sınırlı olmadığını; yaşamı korumak, hayvan refahını gözetmek, halk sağlığına katkıda bulunmak, gıda güvenliği ve zoonotik hastalıklarla mücadele gibi geniş sorumlulukları kapsadığını ve veteriner hekimlerin "Tek Sağlık" yaklaşımının temel aktörleri olduğunu hatırlattı.

Samsun Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ahmet Pilan da mesleğin uzun ve yoğun bir eğitim gerektirdiğini belirterek, meslek sayısının artmasının kalitenin de yükseltilmesini zorunlu kıldığını; "Daha kaliteli veteriner hekimler yetişmeli" dedi.

Konuşmaların ardından fakülteye katılan 51 öğrenci akademisyenlerin yardımıyla beyaz önlüklerini giydi. Tören, öğrenci toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sonlandı.

Törene ayrıca Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Kürşad Daş, Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırmaları ve Geliştirme Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, TÜSEB Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara, dekan yardımcıları, akademik ve idari personel, öğrenciler ile aileleri katıldı.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) VETERİNER FAKÜLTESİNDE GELENEK HÂLİNE GELEN BEYAZ ÖNLÜK TAKDİM TÖRENİ’NİN 14’ÜNCÜSÜNDE, FAKÜLTEYE YENİ KATILAN 51 ÖĞRENCİ BEYAZ ÖNLÜKLERİNİ GİYEREK VETERİNER HEKİMLİĞİ MESLEĞİNE İLK ADIMLARINI ATTI.